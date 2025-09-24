Cómo hacer que tu casa huela a otoño: el nuevo ambientador de Mercadona que triunfa en redes

La búsqueda de un refugio cálido en el hogar, especialmente con la llegada de las estaciones más frías, ha encontrado un aliado inesperado en los lineales de Mercadona. Por apenas 1,75 euros, un ambientador concentrado llamado Foresan Deluxe ha trascendido su función para convertirse en un auténtico fenómeno en redes sociales como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios alaban su particular aroma otoñal y su sorprendente eficacia. Este fenómeno no es un caso aislado para la cadena de supermercados, que frecuentemente ve cómo otros de sus productos de limpieza se vuelven virales gracias a su efectividad y sencillez.

De hecho, el secreto de su rendimiento reside en un innovador formato. A diferencia de los pulverizadores convencionales, este producto se presenta en una fórmula concentrada "gota a gota" que garantiza una duración muy superior a la de otros ambientadores. Bastan unas pocas dosis para perfumar de manera intensa y persistente cualquier estancia, lo que se traduce directamente en un ahorro considerable para el bolsillo del consumidor.

Además, su fragancia, descrita como cálida y con toques que evocan el confort, parece haber sido un auténtico imán para los consumidores que buscan crear una atmósfera acogedora. Este poder de evocación es una de las claves que explican su enorme popularidad, un detalle que no ha pasado desapercibido para el público. La apuesta por aromas de calidad a bajo coste es una seña de identidad de la compañía, que también ha cosechado un gran éxito con colonias frescas, baratas y duraderas en su sección de perfumería.

La clave del éxito está en su polivalencia

Por otro lado, la versatilidad del Foresan Deluxe es otro de sus grandes puntos fuertes. El fabricante especifica que su uso no se limita exclusivamente al cuarto de baño, ya que su composición lo hace apto para múltiples superficies. Así, puede añadirse al agua para fregar los suelos, aplicarse directamente sobre textiles como alfombras o cortinas, e incluso utilizarse para aromatizar el interior del coche, rompiendo con la idea tradicional del ambientador de un solo uso.

Asimismo, el producto responde a una creciente conciencia medioambiental por parte de los compradores. Su fórmula es vegana y, al no emplear aerosoles, se presenta como una alternativa más respetuosa con el entorno. A este compromiso se suma un envase que es completamente reciclable, un valor añadido que cada vez más clientes tienen en cuenta a la hora de hacer la compra.

En definitiva, la combinación de un precio imbatible, un rendimiento notable y una sorprendente versatilidad ha convertido a este producto en el último gran acierto comercial de la cadena valenciana. La prueba de que la calidad y la adaptación a las nuevas sensibilidades del mercado no están, en absoluto, reñidas con un coste asequible.