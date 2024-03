¿Cómo se llama el barco que se estrelló en el puente de Baltimore?

El barco de carga, conocido como el Dalí, se dirigía a Colombo, en Sri Lanka, en el momento de la colisión. Los datos de VesselFinder mostraron que el barco con bandera de Singapur se detuvo en el puente. El Dalí estaba a menos de 30 minutos de su viaje planeado de 27 días cuando el barco se encontró con el puente Francis Scott Key el martes, según informa The New York Times

El trayecto que iba a realizar el Dalí www.vesselfinder.com www.vesselfinder.com

El buque portacontendores que tiene casi 1000 pies de largo, salió del puerto de Baltimore. El barco tenía dos pilotos a bordo, según una declaración de sus propietarios, Grace Ocean Investment. No está claro cuántos miembros de la tripulación estaban a bordo, pero todos han sido contabilizados, según la compañía.

Antes del accidente el Dalí visitó varios puertos, según se detalla VesselFinder es la aplicación de seguimiento de embarcaciones más popular, que proporciona datos en tiempo real sobre las posiciones y movimientos de las embarcaciones, utilizando una gran red de satélites y receptores AIS terrestres. Los últimos puertos visitados por la embarcación fueron:

Baltimore, USA, United States (USA)

Norfolk, United States (USA)

New York, United States (USA)

Gatun East Anch., Panama

Panama Canal Anch. Pacific, Panama

Ulimos puertos visitados por el Dalí www.vesselfinder.com www.vesselfinder.com

El Dali fue construido en 2015 por Hyundai Heavy Industries, con sede en Corea del Sur. Al año siguiente, el barco estuvo involucrado en un incidente menor cuando se estrelló contra un muro de piedra en el puerto de Amberes. El Dalí sufrió daños en ese momento, pero nadie resultó herido.

Las causas del accidente

David McFarlane, director de Maritime Risk and Safety Consultants Ltd, dijo a Sky News que la causa más probable del incidente es un "fallo en la maquinaria o el equipo de dirección" en lugar de un error humano."Lo primero que me viene a la mente es: ¿habrá una falla repentina en los motores del barco o en el tren de dirección? El otro, por supuesto, es: ¿Hubo un error de navegación?". Además dijo que "no debería haber espacio para errores de una persona" debido a la cantidad de las personas de servicio en ese momento.

"La causa más probable de esto es un fallo en la maquinaria o el equipo de dirección, pero no lo sabremos hasta que las autoridades hayan estado a bordo. E incluso entonces, es poco probable que digan lo que ha estado sucediendo durante un tiempo considerable", dijo el Sr. McFarlane.