¿Cómo puedo eliminar el sarro de la dentadura de mi perro?

Los seres humanos no somos los únicos que necesitamos lavarnos los dientes periódicamente. Nuestras mascotas también sufren una amplia gama de problemas bucodentales. Y es nuestra responsabilidad prevenirlos. Sí que es cierto que el cuidado de sus dientes es menos exigente, porque ellos no consumen tanto azúcar y otros elementos ácidos como nosotros. Uno de los cuidados más importantes para la preservación de la dentadura, tanto en personas como en perros, es la eliminación de la placa bacteriana y la prevención de la aparición de sarro.

¿Qué es el sarro?

El tártaro, cálculo dental o sarro, es el resultado de la calcificación de la placa bacteriana; que es una sustancia que se compone de restos de comida, saliva y diferentes microorganismos que se alimentan de todo lo anterior. Normalmente se acumula en las zonas más próximas a los conductos salivales. Y es especialmente visible en el arco inferior y, dentro del superior, detrás de los dientes delanteros y en la zona de los carrillos.

La placa bacteriana no es fácil de detectar porque es de un color blanquecino/ amarillento similar al de los dientes. Sin embargo, a medida que se va solificando y convirtiéndose en sarro, esta adquiere un color más amarillento/marrón, consecuencia de las sales minerales de fósforo y calcio que se depositan sobre ella.

Con el tiempo, la se va acumulando y calcificando en la base del diente, dando lugar a enfermedades bucodentales como la piorrea, la gingivitis o la caries; que hacen que las encías y los dientes sufran enormemente. Por eso es tan importante retirar la placa antes de que se convierta en sarro. Si no evitamos la aparición del sarro y permitimos que se forme un depósito, se hará mucho más dificil de retirar, porque no es que no es posible eliminarlos con un simple cepillado. Es necesario que un veterinario haga una limpieza dental, que es un procedimiento mucho más complejo (y costoso).

Lo peor de todo es que es un problema bastante habitual… y que, en la mayoría de los casos, podría haberse evitado:

Evitar la acumulación de placa

La forma más efectiva de evitar la acumulación de placa bacteriano y la aparición de sarro en los dientes de nuestro perro es el cepillado diario. Existen varios productos especializados en el mercado que pueden ayudarnos con esta labor. Sin embargo, no es nada fácil acostumbrar al animal. Por eso, siempre que sea posible es mejor empezar cuando todavía es un cachorro.

Ahora bien, si lo hemos intentado con nuestro perro de todas las maneras posibles, pero no hemos sido capaces de acostumbrarle, la mejor solución es darle un snack diseñado específicamente para la limpieza dental de nuestro perro. Además, pueden servir como recompensa por buen comportamiento, con lo que podemos reforzar buenos hábitos mientras que preservamos la salud bucodental del animal.

Otro elemento que también debemos controlar para cuidar de la dentadura de nuestro perro es la alimentación. Lo más recomendable es la comida seca, porque el rozamiento que genera es ideal para limpiar el diente y retirar la placa. La comida enlatada, en cambio, favorece la acumulación de placa. Así que, lo mejor es evitarlos.

Por último, también hay otra cosa que puede ayudarnos a mantener limpios los dientes de nuestro perro: los juguetes de goma. No sólo son la mejor forma de tener al perro entretenido, sino que algunos además están diseñados especificamente para que la mordida limpie los dientes del animal. Lo ideal sería complementar todos los elementos anteriormente mencionados.