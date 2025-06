Condenado en Pamplona a 5 meses de prisión por subir a TikTok un vídeo sexual de su expareja

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha condenado a un hombre a 5 meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tas difundir en TikTok un vídeo de carácter sexual de su expareja. Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando el acusado publicó en la red social, de forma pública, uno de los vídeos que ella le había enviado durante su relación sentimental.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, la juez acuerda la suspensión de la pena de prisión a condición de que el condenado no delinca en 2 años, cumpla con las prohibiciones de comunicación y acercamiento a la víctima y participe en programas de igualdad de trato y no discriminación.

En el juicio rápido celebrado este miércoles, la fiscalía solicitó una pena de 7 meses y 15 días de prisión, una petición a la que se adhirió la acusación particular. Por su parte, el acusado, en presencia de su abogado, mostró su conformidad total y absoluta, manifestada de forma libre y con conocimiento de sus consecuencias, con los hechos imputados y la pena pedida por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

El procesado, según se considera probado en la resolución judicial, mantuvo una relación sentimental con la denunciante desde enero de 2024 hasta finales del mismo año. Durante este tiempo, la mujer le envío a través de WhatsApp varios vídeos "de carácter sexual". En enero de 2025, "sin el consentimiento ni conocimiento" de su expareja, el acusado "subió a TikTok uno de esos vídeos, de acceso público a usuarios de la referida red social".