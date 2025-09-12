Corre a Lidl: el producto estrella del otoño-invierno que se agotará en días

Olvidarse de guardar el edredón de invierno para sacar el de verano. Y viceversa. Esa es la idea que parece mover una de las últimas propuestas de la cadena de supermercados Lidl: una solución textil bautizada como edredón "cuatro estaciones" que se adapta a las distintas temperaturas del año. Su versatilidad se basa en un diseño modular que permite unir o separar dos piezas independientes mediante un sistema de botones a presión, ofreciendo una respuesta práctica al cambiante clima de nuestro país.

De hecho, esta configuración permite generar tres niveles de abrigo distintos sin necesidad de acumular varios tipos de ropa de cama en casa. El conjunto incluye una pieza ligera de 440 gramos, ideada para las noches más cálidas del verano, y otra de mayor grosor, con 855 gramos de peso, pensada para el tiempo más templado de la primavera y el otoño. Para los meses más fríos, ambas partes se acoplan para formar una sola pieza de gran capacidad térmica.

Asimismo, esta funcionalidad se presenta en un formato de 150 x 220 centímetros y con un precio de 26,99 euros, buscando posicionarse como una alternativa económica en el mercado del textil para el hogar. Se trata de una apuesta por la practicidad, una idea que simplifica la gestión de la ropa de cama a lo largo del año. Esta estrategia de precios competitivos se extiende a otras secciones, como demuestra la popularidad de su planta 'lowcost' que compite con grandes superficies especializadas.

Sostenibilidad y practicidad en su mantenimiento

Uno de los aspectos más relevantes de su fabricación es la apuesta por los materiales respetuosos con el medio ambiente. El producto está íntegramente confeccionado con poliéster reciclado, un detalle que alinea esta propuesta con la creciente demanda de artículos sostenibles por parte de los consumidores y refleja un compromiso con la economía circular en el sector.

Por otro lado, el cuidado de la prenda ha sido diseñado para ofrecer la máxima comodidad en el día a día. El edredón soporta lavados hasta 95 grados en la lavadora, una temperatura elevada que facilita una higienización profunda y la eliminación eficaz de ácaros. Además, para agilizar el proceso, puede introducirse en la secadora a baja temperatura y, si se prefiere un tratamiento profesional, también es apto para la limpieza en seco.