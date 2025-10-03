Cosentino lanza una nueva generación de superficies minerales libre de sílice cristalino

La marca Cosentino, líder en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, acaba de presentar Éclos®, su nueva marca de superficies minerales dirigida al mercado de encimeras de cocina y baño.

Este lanzamiento establece un hito en la industria al introducir una categoría completamente nueva: “Inlayered Mineral Surface”, basada en la tecnología de diseño Inlayr®. Éclos® combina prestaciones físico-mecánicas superiores, diseño con integración 3D, y una composición libre de sílice cristalina, incorporando asimismo más del 50% de materiales reciclados.

Esta innovación refuerza el compromiso de la firma con la sostenibilidad y la seguridad en el entorno laboral. “Desde nuestros inicios hemos apostado por liderar la innovación en lugar de seguir tendencias. Éclos® constituye un nuevo momento bisagra para nuestra industria, una evolución que responde a las necesidades reales del mercado y anticipa el futuro”, afirma Pilar Cosentino, Ceo de Grupo Cosentino.

Diseño en capas con realismo tridimensional

La tecnología Inlayr® permite fabricar Éclos® mediante un sistema de diseño por capas, que gracias a un avanzado proceso de ingeniería robótica, otorga a toda la superficie un diseño tridimensional con vetas y patrones únicos, tacto natural y una profundidad estética sin precedentes. El resultado es una superficie con diseño tridimensional integrado en el canto, y un realismo visual que redefine los estándares del sector.

Éclos® supone también un avance disruptivo en la composición de superficies minerales. La primera colección, que se lanzará a nivel global en los próximos meses, no contiene sílice cristalina en su formulación. Además, algunos colores incorporan hasta casi un 90% de material reciclado, con un porcentaje mínimo siempre del 50%, consolidando el enfoque de Cosentino hacia la economía circular.

Su composición y la formulación desarrollada específicamente para este nuevo producto, hace que cuente con una mejor flexibilidad, ductilidad y resistencia al impacto, lo que facilita su manipulación e instalación para marmolistas y profesionales del sector. Además, ofrece una resistencia térmica de hasta 220ºC (428ºF), "lo que lo convierte en una solución ideal para encimeras de cocina y otras aplicaciones de alto rendimiento", comentan desde el grupo.

Un mercado en expansión

La nueva superficie busca transformar el sector y ofrecer una alternativa segura, sostenible, de diseño y de alto valor añadido. Y es que según estudios recientes, el mercado global de encimeras crecerá a un ritmo del 3% anual hasta 2028, alcanzando los 50.000 millones de dólares y 650 millones de metros cuadrados, de los cuales 100 millones corresponderán a superficies minerales y porcelánicas. Estados Unidos se mantendrá como el principal mercado, mientras que los mayores crecimientos se esperan en Asia-Pacífico, Oriente Medio y países en desarrollo.