Cruce de burofaxes entre Arzobispado y exmonjas de Belorado por los coches del convento

El Arzobispado de Burgos y las exmonjas del Monasterio de Belorado han cruzado varios burofaxes esta semana a cuenta del uso de los vehículos propiedad del convento, que el Arzobispado ha pedido que se inmovilicen mientras que las exreligiosas alegan que son "de absoluta necesidad" para la vida de la comunidad y la asistencia a las mayores.

Sor Berit y Sor Paloma, que junto con las otras seis monjas excomulgadas se enfrentan el 29 de julio al juicio por la demanda de desahucio del Monasterio de Belorado presentada por el Arzobispado, han dado a conocer este cruce de comunicaciones este jueves en una intervención en directo en la red social Instagram.

Han explicado que, desde la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, figura que ostenta el arzobispo burgalés Mario Iceta, recibieron este martes un burofax en el que se les pedía la inmovilización de todos los coches que han pertenecido o pertenecen a la comunidad religiosa.

En dicha comunicación se hacía alusión, ha explicado Sor Berit, a la imposibilidad de poder asumir los riesgos derivados de la utilización de los vehículos, una explicación que "carece de sentido" para la exmonja, que ha afirmado que "no necesitan autorización de nadie para usar los vehículos porque son propiedad de la comunidad", informa Efe.

Así se lo han comunicado al comisario pontificio en un burofax de respuesta, en el que además han detallado que dos de los vehículos a los que hacen referencia ya no son propiedad del convento, y un tercero se encuentra averiado e inutilizado.

Además, los otros tres son "de absoluta necesidad para la vida de la comunidad", para desplazamientos para atender Orduña y Derio, además de Belorado; también el restaurante abierto en marzo en Arriondas (Asturias), y la asistencia a las cinco monjas mayores que residen en el monasterio burgalés.

Sor Berit y Sor Paloma han ofrecido un intervención en directo en Instagram para responder ante algunas informaciones que apuntan a un posible traslado de Belorado a Orduña, en previsión a su posible desahucio del monasterio burgalés, ante la inminente fecha de la vista oral.

Sor Paloma ha asegurado que todavía no han tomado ninguna decisión, ni sobre su futuro ni sobre el de las cinco hermanas mayores -que no están excomulgadas y por tanto han quedado fuera de la demanda de desahucio-, aunque sí ha admitido que se han hecho "adecuaciones en el Monasterio de Orduña en previsión de las posibles necesidades que se planteen".

Ha insistido en que confían en que la sentencia les sea favorable, y ha recordado que aún no siéndolo, el 12 de septiembre no tendrá lugar su desahucio, pues ejercerán su derecho a recurrir la sentencia, y su salida forzosa de Belorado no se produciría hasta que no haya una sentencia firme.

En cuanto a las cinco monjas mayores, sor Paloma ha defendido que tomarán "las decisiones que consideren más adecuadas para su bienestar y su salud", y ha asegurado que "la comunidad es una sola y quiere permanecer unida", frente al "montaje" del Arzobispado de presentarla dividida.