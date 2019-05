Cruz Roja y La Caixa, con los niños de Alcañiz

Cruz Roja Española Alcañiz trabaja a diario para intentar cubrir las necesidad básicas de la población del municipio, pero también con su labor busca promover la participación social y el desarrollo comunitario del territorio. En este sentido, la entidad ha desplegado el programa «Andar con Voz», que cuenta con la colaboración de la Obra Social «la Caixa» y consta de cuatro líneas principales de acción.

Por un lado, el programa cuenta con un proyecto de éxito escolar, dirigido a niños de tercero y cuarto de Primaria de Alcañiz y Alcoriza con dificultades académicas y cuyas familias no tienen recursos económicos para costear un refuerzo escolar y, en ocasiones, ni siquiera pueden ayudar a sus hijos con las tareas escolares. «En Alcañiz trabajamos los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas con 11 niños, y en Alcoriza hacemos lo propio los miércoles de 16:30 a 17:30 horas con 13 chicos más», explica Noelia Andrés, trabajadora social de la entidad, quien señala que «son los voluntarios, concretamente cinco en Alcañiz y cuatro más en Alcoriza, los encargados de hacer estas sesiones de refuerzo escolar, mientras que una de nuestras trabajadoras sociales es quien lleva a cabo la tarea de coordinación con las escuelas y con los voluntarios. Durante estas horas de refuerzo escolar, los menores se agrupan por cursos y principalmente realizan sus tareas escolares bajo la supervisión de los voluntarios, quienes además están a su disposición para ofrecerles apoyo y resolver sus dudas. «Los niños acuden a estas sesiones con mucha alegría porque frecuentemente, si no fuera por estas clases de refuerzo, no tendrían a nadie que les pudiera ayudar con los deberes o sus dificultades académicas», apunta Noelia Andrés.

Estos chicos participan también en una de las actividades que desarrolla Cruz Roja en el contexto de la segunda línea de trabajo de la que consta el programa «Andar con Voz», que se concreta en la promoción de la salud y los hábitos saludables. En este sentido, un sábado al mes realizan salidas por el entorno en compañía de los voluntarios que están de alguna manera relacionadas con la salud y los buenos hábitos, como caminatas por el campo o visita a la protectora de animales. Además, en esta línea, el pasado 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la entidad llevó a cabo una serie de talleres para informar a los usuarios de sus diferentes programas sobre hábitos de salud.

La tercera pata del programa «Andar con Voz» es una iniciativa de capacitación lingüística, que se concreta en clases de español para inmigrantes adultos, las cuales se llevan a cabo una vez por semana de 10 a 12 h. en la sede de Cruz Roja Alcañiz y en las que participan ocho personas que no han obtenido plaza en la escuela de adultos. Por último, el programa prevé la puesta en marcha a partir de septiembre de una serie de talleres en los colegios y el instituto de la localidad sobre prevención de conductas violentas. «También realizaremos una campaña con motivo del Día Mundial de la Violencia de Género», concluye Noelia Andrés.