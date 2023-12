¿Cuál es la edad mínima para tener DNI en España?

Como ciudadano español, es probable que ya hayas pasado por todos los procesos burocráticos que eso implica. Sin embargo, si tienes un menor de edad a tu cargo, es posible que tengas muchas preguntas sobre cómo gestionar sus documentos y trámites legales. El primero de ellos, y posiblemente el más significativo, es la obtención del Documento Nacional de Identidad o DNI.

¿Cuándo empieza a ser obligatorio?

El DNI es un documento de identificación personal e intransferible, que contiene información de su portador como el nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, entre otros. Una utilidad adicional de este documento y que se ha ido implantando durante los últimos años, es que permite firmar documentos electrónicos a través de una identificación segura.

El DNI electrónico. larazon

No llevar el Documento Nacional de Identidad encima no es motivo de sanción. No obstante, existen circunstancias vinculadas a este documento que sí podrían derivar en una penalización. Por ejemplo, tener el DNI caducado es una causa potencial de sanción. Otro motivo que podría resultar en una sanción es si uno se niega a mostrárselo a un agente de la autoridad cuando éste lo solicita. En caso de no poder presentar el DNI, es posible que los agentes de seguridad insistan en que nos acerquemos a una comisaría para identificarnos.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todos los mayores de 14 años con residencia en España. También lo es para los residentes en el extranjero que pasen más de 6 meses en nuestro país. No obstante, es recomendable que los menores de 14 tengan también este documento, dado que permite, entre otras cosas, viajar dentro de la Unión Europea.

No hay límite de edad mínimo para obtener el DNI. Para el primer registro, es suficiente presentar el certificado de nacimiento, una foto a color del tamaño de un carné y el certificado o volante de empadronamiento, y abonar las correspondientes tasas. Es imperativo que la persona a la que se le expide el DNI esté presente durante la solicitud. En el caso de menores de edad, es necesario que los padres o tutores legales también estén presentes.

Validez del DNI

En el reverso del DNI hay una fecha de caducidad. Y es importante tenerla presente, porque tener el documento caducado se considerará una infracción administrativa. La validez del DNI puede variar dependiendo de la edad del titular y contará desde la fecha de la expedición: para los menores de 5 años, el carné de identidad tiene una validez de dos años desde su fecha de emisión. Para las personas entre 5 y 30 años, el DNI caduca a los 5 años. A partir de los 30 y hasta los 70, su duración aumenta a 10 años, mientras que para los mayores de 70 no tiene fecha de caducidad.

DNI Wallet, la App española que permitirá al ciudadano ser propietario de su identidad Secuware

Renovar el DNI

La cita para renovar el DNI se puede pedir dentro de los últimos 180 días de vigencia. Para pedirla hay que visitar la página web “citapreviadnie.es”. La renovación del DNI tiene un coste de 12 euros (salvo si se acredita ser beneficiario o beneficiaria de la condición de familia numerosa, porque entonces es gratuita). Ahora bien, ¿Qué documentos necesito para renovar el DNI? Según el motivo por el que usted deba de renovar el DNI se deben presentar diferentes documentos: