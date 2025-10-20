Cuatro detenidos por robos con fuerza en comercios de Aragón, Cantabria y Asturias

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas que formaban parte de una red delictiva como presuntas autoras de, al menos, siete robos con fuerza cometidos de madrugada en restaurantes, bares y tiendas de telefonía de Huesca, Cantabria y Asturias por valor, junto con los daños ocasionados, de unos 30.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, mientras dos personas vigilaban los locales, un tercero utilizaba un objeto contundente para romper la puerta o el escaparate y junto al cuarto accedía al interior del local para sustraer los efectos.

El pasado 2 de octubre cometieron un nuevo robo con fuerza en el interior de un comercio de Monzón (Huesca), en el que emplearon mobiliario urbano como objeto contundente para romper el escaparate de cristal del establecimiento y, una vez dentro, sustrajeron terminales móviles por valor de más de 6.500 euros.

Los investigadores de la operación, denominada "Fluence", lograron averiguar los datos del vehículo utilizado por el grupo delictivo en su huida y días después, en un control policial en Sabiñánigo, detectaron el coche en el que viajaban cuatro personas.

Los agentes observaron al identificarlos que en su interior transportaban 795 cajetillas de tabaco, valoradas en unos 4.611 euros, cuatro teléfonos móviles, dos tabletas y 2.406 monedas de diverso valor con billetes en efectivo que sumaban un total de 4.000 euros. También encontraron el objeto contundente usado para romper el escaparate de cristal del local comercial de Monzón.

Tras las investigaciones realizadas los agentes pudieron determinar que el grupo delictivo regresaba de realizar una oleada de robos en diferentes localidades de Cantabria y Asturias.

Las diligencias y los detenidos fueron entregados al Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón, cuyo titular ha dictado prisión provisional para todos ellos.