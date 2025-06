La UE debate que los menores no puedan acceder a las redes sociales

España, Francia y Grecia presentaron este viernes una propuesta al resto de los socios europeos para incrementar el control en el acceso de los menores a las redes sociales. Concretamente, esta iniciativa propone que todos los dispositivos con acceso a Internet disponibles en el mercado europeo cuenten obligatoriamente con herramientas de verificación de edad y de control parental. Además, esto deberá ir acompañado del establecimiento de una mayoría de edad digital europea, aunque después cada país tendría vía libre para fijar una edad en concreto en su ordenamiento jurídico.

Al término de la reunión, la delegación española se felicitó ya que hasta nueve países secundaron esta iniciativa, entre ellos Dinamarca, Eslovenia, Chipre, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Eslovaquia y Croacia.

Además esta propuesta también pretende que la normativa europea exija que los contenidos de Internet se adapten a la edad de los menores y que reduzcan herramientas como ventanas emergentes, personalización de perfiles y reproducción automática de vídeos, ya que está demostrado que aumentan la adicción as las redes.

«Hemos visto datos verdaderamente espeluznantes sobre el consumo de pornografía en niños y niñas de 12 y 13 años. Algo hay que hacer. Lo más importante es implementar sistemas de verificación de edad a escala europea. Ninguna plataforma pornográfica le va a decir a Europa lo que tiene que hacer. Como decía la premio Nobel Gabriela Mistral el futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde», defendió el ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

Aunque todavía no se ha establecido un marco común europeo, varios países han empezado a legislar en este sentido. En España, se está tramitando un proyecto de ley que establece el límite en los 16 años para usar redes sociales, aunque el propio ministro ha reconocido que lo más importante es poner en macha el sistema de verificación de edad.

Francia también está sumida en el mismo debate. De hecho, el Gobierno francés está estudiando la posibilidad de prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y el presidente francés, Emmanuel Macron ha abogado por que los menores de 11 años no puedan utilizar móviles. Según un informe de expertos encargado por el Elíseo, los menores de 11 años no deberían tener acceso a los teléfonos móviles y el uso de dispositivos inteligentes con acceso a internet debería también vetarse a los menores de 13 años.

Esta propuesta también pretende reforzar medidas que ya están en vigor o que está preparando actualmente la Comisión Europea. De hecho el Ejecutivo comunitario está ultimando las directrices que deberán seguir las grandes plataformas en la protección de menores dentro de la nueva ley de servicios digitales.

En cuanto a los sistemas de verificación de edad, España está participando en un programa piloto europeo para idear una herramienta común que después cada país puede adaptarla a su legislación nacional.

El pasado 27 de mayo, Bruselas anunció una investigación contra los grandes gigantes de pornografía online por no tomar las medidas necesarias para proteger a los menores. Este expediente incluye a Pornhb, Stripchat, XNXX y XVideos. Bruselas sospecha que estas plataformas están incumpliendo la ley de servicios digitales y en su análisis preliminar considera que no están tomando medidas «adecuadas y proporcionadas» para garantizar un «alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores» en aras de asegurar que no acceden a contenidos exclusivos para adultos.

«El espacio online debe ser un entorno seguro para que lo niños aprendan y se conecten. Nuestra prioridad es proteger a los menores y permitirles navegar de manera segura en la red», aseguró la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Además, el Consejo Europeo de Servicios Digitales está tomando medidas contra aquellas plataformas pornográficas más pequeñas que escapan del marco de la ley de servicios digitales. De esta forma, se pretende que no haya lagunas en la protección de los menores. Francia ya ha comenzado a exigir un sistema de verificación de edad en el uso de estas plataformas pornográficas, lo que ha desencadenado que estas páginas web hayan bloqueado su contenido y hayan sumido al país en un «pornoapagón».

Las plataformas alegan que las nuevas medidas resultan intrusivas para sus usuarios y una vulneración de su intimidad. La legislación francesa obliga a las páginas para adultos a identificarse, a través de una foto o un documento. Antes, los clientes de estas webs tan solo tenían que responder sobre su mayoría de edad, sin que hubiera un mecanismo para verificar que el usuario estaba diciendo la verdad.

Esta obligación entró en vigor en marzo y estas webs tenían tres meses para adaptarse. El pasado viernes era la fecha tope para cumplir estos nuevos requisitos, pero la gran mayoría de estas plataformas optaron desde este pasado miércoles por bloquear el acceso. Nadie sabe si este pornoapagón será meramente temporal o se dilatará en el tiempo.

El organismo que regula el sector audiovisual, Arcom, puede sancionar e incluso bloquear las webs que no cumplan la nueva ley. Según Arcom, al menos un tercio de los adolescentes entre los 12 y los 17 años visitan una vez al mes Pornhub, una de las plataformas gratuitas más populares.