La denuncia de una profesora en ‘First Dates’: “Tuve okupas ocho años y me echaron de mi casa antes que a ellos”

Los okupas aprovechan cualquier situación para entrar en las viviendas, sobre todo los de mayor caos. Esto se pudo comprobar cuando hace ya más de un mes toda España se quedó a oscuras con el gran apagón. "Una de las vecinas había escuchado ruido en el piso y cuando había subido ya no estaba la puerta antiokupas, había una normal", explicó a LA RAZÓN un vecino del madrileño barrio de Salamanca que vivió una okupación en su edificio durante esas horas. También hubo otro caso similar en Zaragoza.

Es uno de los muchos casos en los que los okupas intentan sacar ventaja de una situación de debilidad. Este tipo de personas lo tiene todo estudiado y sigue una estrategia muy marcada para entrar en las viviendas habitualmente. Una de sus técnicas más utilizadas es marcar las puertas de las casas que están vacías para poder aprovecharlo. Esto hicieron para okupar la vivienda de Ana Isabel, que contó su historia durante el conocido programa de citas de Cuatro 'First Dates'.

Un Erasmus con graves consecuencias

Ana Isabel confesó durante su cita con Angelito el duro episodio que tuvo que vivir años atrás: "Perdí hasta mi casa en el centro de Madrid". Todo tuvo lugar mientras estaba fuera de España, concretamente en Reino Unido: "He tenido okupas en mi casa durante 8 años. Estaba estudiando en Inglaterra cuando me enteré de que entraron". Revelaba que esos años fueron una pesadilla para ella: "Lo he pasado muy mal. Tuve que volver de Inglaterra, sin casa, se me acabaron los ahorros y me echaron de mi casa antes que a ellos".

Contaba la forma en la que tuvo que vivir durante la época en la que no tuvo recursos: "He vivido de acogida con inmigrantes que vienen en pateras". "He sido fuerte para no caer en una depresión. He ido al infierno y he vuelto", explicaba sobre su salud mental esos años. Finalmente consiguió el desalojo, aunque no fue todo idílico al recuperar la vivienda: "Me han dejado la casa destrozada. Los saqué a través de la justicia. Lo he pasado muy mal".

Un apoyo que no le gustó a su cita

La profesora recalca que ha superado esa difícil situación y que ahora tiene un gran apoyo: "Gracias a Dios estoy bien. Tengo un gatito que me espera en la cama todas las noches". Sin embargo, a Angelito no le gustan demasiado pese a haber tenido que cuidárselo en alguna ocasión a sus amigas: "Yo soy más de perros". En lo que sí coinciden es en su poca pasión por el 'running': "Correr es de cobardes”.

Angelito también tuvo que vivir momentos duros por el fallecimiento de su esposa debido a un tumor. En cambio, eso lo ha dejado ya atrás y quiere disfrutar: "Ahora me dedico a la vida, estoy jubilado. He tenido un medio de comunicación propio. Ya tengo edad para vivir la vida. Estoy muy bien.Intento pasar el menor tiempo posible en Madrid. Hago deportes de riesgo, como vuelo sin motor".

No fue un flechazo, pero se mantiene la esperanza

Angelito explicó que no estaba encontrando a la mujer que estaba buscando físicamente en Ana Isabel y que está enamorado de una mujer que le ignora: "De la mujer que aparece en mi foto del WhatsApp", pero no se cerró del todo a una segunda cita. Se ofreció a conocerse más para ver si podría surgir algo entre ambos y se despidió con un mensaje difuso: "Ha sido un placer, hasta la próxima, si está de Dios".