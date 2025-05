Del apagón a la okupación: aprovechan el caos para meterse en esta vivienda de Zaragoza

Dos vecinos contiguos, también okupas, que viven ilegalmente en el número 8 de la calle Montañés del popular barrio de Las Delicias de Zaragoza sentencian que escucharon "fuertes ruidos" el día del apagón eléctrico. También dejan claro que no son ni amigos suyos ni siquiera saben quienes son, pero inciden en que no están originando problemas con el resto de vecinos.

También han hablado los protagonistas de la reciente okupación: "No somos violentos, no causamos problemas, solo somos familias", han explicado los nuevos usurpadores en ‘El Español’. Según coinciden los vecinos, estos lo llevaron a cabo el mismo día del 'blackout', aprovechando el alboroto del momento. Aunque lo cierto es que este edificio del barrio más grande de la capital aragonesa se encuentra atropellado por la okupación, pues una buena parte de sus quince viviendas están okupadas.

La puerta de entrada al edificio está rota

"Yo pago mi luz, gas, basuras, pero no puedo permitirme pagar un alquiler", denuncia en el diario digital citado otro de los muchos vecinos okupas del 8. Este lleva allí unos dos años viviendo junto a su pareja y su hijo en los turnos que la custodia ha ordenado.

Defiende además que mantiene la vivienda en "buen estado" e intenta de todas las maneras posibles que el patio y los exteriores estén también en condiciones. Sin embargo, lamenta que algún que otro individuo "deja hecho mierda todo". Y es que la puerta de entrada está rota, tiene el cristal roto y el suelo está lleno de juguetes esparcidos y suciedad.

Inmigrantes magrebíes instalados en el garaje propio del bloque

En esta misma línea, este vecino de 40 años comparte que el "peor" momento que vivieron en la comunidad de vecinos fue cuando en 2022 inmigrantes magrebíes se instalaron en el garaje propio del bloque. "Eso era insostenible, estaba todo lleno de mierda, nos decían que había unos pocos y terminaron saliendo una veintena", se queja. Situación que ahora está "más tranquila", pero no lo duda: "Si pudiera irme de aquí, me iría pero no tengo a donde".

Otra vecina explica para dicho medio digital que "si vemos ruidos extraños, somos los primeros en llamar a la policía porque no queremos que entre gente problemática en el edificio", sostienen. "Somos okupas, si, pero no somos malos. Solo queremos un piso y no somos violentos. Somos familias normales con nuestros hijos", concluye en su defensa.

Vox se ha pronunciado

Vox denuncia esta situación de irregularidad e inseguridad y recalca "insostenibles" los datos de okupación que se están dando en todo el barrio Delicias, acusando directamente al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza de "abandonar" la zona.

Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en el parlamento aragonés, denuncia la "peligrosidad" y "degradación" por las okupaciones, y ofrece una cifra: el día del ‘cero absoluto’ se intentaron ejecutar hasta cuatro intentos de okupación y uno de ellos terminó con éxito, el del edificio 8 de la calle Montañés.