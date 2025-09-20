Denunciada una mujer por conducir 14 kilómetros ebria sin dos ruedas en Mallorca

La Guardia Civil interceptó el pasado domingo a una conductora que circulaba por Mallorca bajo los efectos del alcohol por la carretera Ma-13, en sentido Alcúdia, sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y que llegó a recorrer aproximadamente 14 kilómetros en estas condiciones.

En un comunicado este sábado, el instituto armado ha detallado que la persona que conducía el vehículo está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso de un vehículo que circulaba por la Ma-13 en dirección a Alcúdia sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, y que provocaba chispazos, caos circulatorio y daños a la vía.

Gracias a la intervención y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con una patrulla de la Policía Local de Inca, se pudo parar el vehículo con rapidez y garantizar la seguridad en la vía.

Los agentes sometieron a la conductora a pruebas de alcoholemia, que dieron positivo, y procedieron a denunciarla por un delito contra la seguridad vial y por conducción temeraria.

El suceso generó una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes donde se ve al vehículo circulando en esas condiciones.