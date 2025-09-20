Un 'influencer' británico, coloca esta ciudad de España entre los destinos más sobrevalorados: “precaución máxima contra el los robos”

El influencer británico Curtis Morton, conocido por su participación en el pódcast Behind The Screens, ha incluido a Barcelona en su lista de destinos turísticos sobrevalorados, señalando un grave problema de carterismo en la ciudad. En una reciente publicación en redes sociales, Morton compartió su experiencia personal, revelando que fue víctima de un robo durante su visita a la ciudad condal. Según él, Barcelona es "uno de los peores lugares para el carterismo".

La crítica de Morton se suma a las advertencias de numerosos turistas que han señalado zonas como La Rambla, el Raval y los accesos a grandes monumentos como puntos críticos para los robos. Según la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona (EVAMB) de 2024, el 18,4% de los encuestados mencionaron los robos de cartera como los crímenes más comunes en la ciudad, sin violencia. Además, el 5,4% afirmó haber sido víctima de carteristas, y el 4,9% estuvo involucrado en un intento de robo.

A pesar de estas preocupaciones, Barcelona sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares de Europa, atrayendo a millones de visitantes cada año. Las autoridades locales han implementado diversas medidas para combatir el carterismo, como el aumento de patrullas policiales en zonas turísticas y campañas de concienciación para turistas y residentes.

Desde la EVAMB recomiendan a los visitantes estar siempre alerta, evitar mostrar objetos de valor en público y utilizar bolsos o mochilas con cierres seguros. Además, se aconseja informarse sobre las zonas de mayor riesgo y tomar precauciones adicionales al visitarlas.