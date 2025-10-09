Desarticulada una banda que transportó hasta Vizcaya y Cantabria 60 kilos de cocaína valorados en más de 1,5 millones de euros

La Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestado a tres personas -una ya en prisión- y han desarticulado una organización criminal que transportó a el País Vasco y a Cantabria 60 kilos de cocaína, valorados en más de un 1,5 millones de euros, informa Efe.

Según han informado ambos cuerpos, la operación conjunta denominada "Buciero-Anchoa" se ha desarrollado tras haber arrestado en un control rutinario en Arrigorriaga (Vizcaya) a un hombre con 58 kilos de cocaína en su coche.

En concreto, transportaba la droga oculta en un doble fondo del turismo y la banda contaba con otro vehículo que disponía de ese mismo sistema, que le permitió llevar grandes cantidades de droga para su venta en el norte de España.

La investigación comenzó a finales del año pasado, después del arrestó de un vecino de Asturias en un control rutinario a la altura en el peaje de la AP-68 en Arrigorriaga, tras constatar que llevaba 58 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.

Las indagaciones sobre la droga permitieron averiguar que ese vehículo hacía "labores de lanzadera" para el transporte de la droga hasta el norte de España.

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya había realizando investigaciones sobre el conductor del vehículo y ambos cuerpos colaboraron hasta detener el pasado mes de agosto al cabecilla de la organización y a otro varón durante el transporte de un kilo de cocaína.

La operación se cerró con los tres arrestos y, tras comparecer ante el juzgado de guardia de Santoña (Cantabria), uno de ellos ya ha ingresado en prisión.

La Guarda Civil y la Policía Nacional consideran que la banda ha quedado desarticulada.