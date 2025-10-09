Esta es la razón por la que deberías llevar una pelota de tenis en tu equipaje de mano

En un contexto donde los viajes largos pueden generar molestias físicas, una solución sorprendentemente eficaz ha captado la atención de expertos y viajeros frecuentes: la pelota de tenis. Recomendado por profesionales como la osteópata Tracy Hannigan y respaldado por testimonios en plataformas como Reddit y TikTok, este sencillo objeto se ha convertido en un aliado inesperado para aliviar tensiones musculares y mejorar la circulación durante trayectos prolongados.

La propuesta es tan práctica como efectiva: envolver una pelota de tenis en una toalla de mano y utilizarla como herramienta de automasaje en zonas clave y contracturadas del cuerpo. Tracy Hannigan sugirió colocarla entre el respaldo del asiento y la zona lumbar, o aplicarla sobre muslos, piernas y hombros mediante movimientos suaves y controlados. Estos rodamientos localizados ayudan a liberar puntos de tensión acumulados, especialmente en vuelos largos donde la movilidad está limitada.

Además, Hannigan recomienda complementar el uso de la pelota con estiramientos ligeros, como girar la cabeza hacia la axila contraria o realizar movimientos sutiles en el asiento. Esta combinación potencia los efectos del masaje y contribuye a mantener la flexibilidad muscular durante el viaje.

Versatilidad en otros medios de transporte

La utilidad de la pelota de tenis no se limita al entorno aéreo. Viajeros han reportado beneficios similares en trayectos en coche, donde la rigidez muscular por estar sentado durante horas puede aliviarse con esta técnica. La azafata Esther Sturrus, de la aerolínea neerlandesa KLM, también ha compartido consejos sobre cómo incorporar pequeños trucos como este para mejorar la experiencia de viaje, incluyendo recomendaciones para aumentar la seguridad en hoteles como tirar siempre una botella de agua debajo de la cama cuando entras en una habitación de hotel, para asegurarse que no haya nadie.

Para quienes deseen probar esta técnica, el consejo es claro: incluye una pelota de tenis en tu equipaje de mano, envuélvela en una toalla fina y explora diferentes posiciones de masaje según las necesidades de tu cuerpo. La clave está en la experimentación personal y en adaptar el método a tu comodidad. Este simple truco demuestra que el bienestar durante los viajes puede mejorar con recursos accesibles y creativos.