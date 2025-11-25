Menores inventan una agresión para proteger a un amigo que hirió jugando a un compañero con una piedra

La Policía Nacional ha esclarecido que el menor que resultó herido por una piedra en Ganzo (Torrelavega) el pasado 18 de octubre no fue víctima de una agresión, sino de un accidente durante un juego con sus amigos.

En un primer momento, el joven y sus compañeros denunciaron que desconocidos les habían lanzado piedras, y el padre del menor trasladó esa versión a la comisaría al día siguiente. La noticia generó alarma en la comunidad y repercusión en medios y redes sociales.

La investigación policial reveló que el golpe fue fortuito: los menores jugaban cerca de una bolera con suelo de gravilla, y al lanzar piedras entre ellos, una impactó en la cara del niño. Ante el temor de que su amigo fuera culpado, los jóvenes inventaron la historia de un ataque externo.

Alarmados por la herida, los amigos avisaron a la madre del herido y ésta se acercó al lugar, le recogió y le trasladó al Hospital de Sierrallana, donde posteriormente fue derivado a Valdecilla y allí fue ingresado para tratar las lesiones que presentaba.

Antes de que llegara la madre, los menores debatieron distintas versiones para justificar lo ocurrido durante el juego y proteger al amigo que había lanzado la piedra que impactó en la cara del herido, para evitar que tuviera problemas. Finalmente, decidieron imputar la autoría a unos jóvenes desconocidos y contar que les habían agredido lanzándoles piedras.

La Policía Nacional explica que el afán por proteger al amigo dio lugar a una denuncia con un relato de los hechos que no se correspondía con la realidad, y generó "cierta alarma social y repercusión en medios y redes sociales".