Detenido en Ecuador un varón por violencia de género y detención ilegal a su mujer y su hija de siete meses

La Policía Nacional ha participado, junto a la Policía Nacional de Ecuador, en la detención de un varón por violencia de género y detención ilegal a su mujer y su hija de siete meses, ambas españolas. La mujer había viajado en octubre a Guayaquil (Ecuador) junto con su hija para que el padre, quien residía en esa ciudad, la conociera. La víctima envió a sus familiares vídeos y fotografías donde se apreciaban las lesiones sufridas como consecuencia de las agresiones que el varón habría infligido a ambas. El hombre había manifestado a su pareja que permitiría su regreso a España en diciembre, pero no el de la hija, quien se quedaría con él en Ecuador.

La investigación se inició este mes de noviembre a partir de la denuncia presentada por el padre de la víctima, quien temía por la situación de peligro inminente que podrían estar sufriendo su hija y nieta al haber recibido un vídeo en el que se observaba a su hija sangrando por la boca tras haber sido maltratada físicamente por su marido. Iniciadas las pesquisas en España se solicitó la cooperación policial internacional con las autoridades de Ecuador.

Asimismo, la mujer había pedido a sus padres contactar con la policía porque temía que su pareja, tal y como este le había manifestado, le permitiera regresar a España en diciembre, pero impidiera que la menor saliera de Ecuador.

Durante la investigación se averiguó que la víctima continuaba sufriendo agresiones a diario y presentaba lesiones por todo el cuerpo y que, habían comenzado a dirigirse también contra la hija en común, de siete meses de edad, a la que agredía cuando la pequeña lloraba.

Un operativo policial urgente para localizar a las víctimas

Las gestiones del Consejero de Interior de la Embajada de España en Ecuador y las investigaciones policiales coordinadas por UFAM Central, los agentes lograron averiguar el paradero de la mujer y su hija en la ciudad de Guayaquil. Esa información resultó fundamental para que las autoridades ecuatorianas desplegaran de forma urgente dos equipos tácticos al lugar ya que, además, el presunto autor había amenazado con que si se presentaban agentes de policía abriría fuego contra ellos. El operativo policial concluyó con la localización de las dos víctimas y con la detención del varón.

La mujer y su hija fueron inmediatamente trasladadas a un centro hospitalario para ser asistidas y valoradas por personal médico. Posteriormente fue oída en declaración en relación con el maltrato y la detención ilegal de la que habrían sido víctimas durante su estancia en Ecuador.

Las víctimas permanecerán en una casa de acogida hasta que finalicen los trámites oportunos y ambas puedan regresar a España.