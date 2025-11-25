Sanidad saca a subasta 140 joyas, relojes de alta gama y objetos de bisutería procedente del narcotráfico

El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD) ha sacado a subasta más de 140 joyas, relojes de alta gama y objetos de bisutería procedente del narcotráfico, cuyos beneficios se destinarán a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico.

Las piezas salen a pujas a través del portal especializado 'Escrapalia'. Se han organizado en 148 lotes: 23 lotes de alta joyería, 33 relojes de alta gama y 92 lotes de joyería y bisutería. A precios de salida que van desde 50 a 150 euros. Las piezas de más tasación salen a subasta en lotes individuales.

Según señalan, algunos de los más destacados son una cadena de oro de casi medio kilo, un Cordón salomónico o relojes de las marcas: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Vampire, Rolex Daytona Oro Rosa y Caucho y Rolex Datejust de acero y oro rosa con esfera rosa con brillantes.

La subasta 'on line' estará abierta hasta el 4 de diciembre. Se ha establecido en cada caso un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta. A través de estas acciones se busca asegurar el correcto funcionamiento de esta subasta.