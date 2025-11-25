Acceso

Sanidad saca a subasta 140 joyas, relojes de alta gama y objetos de bisutería procedente del narcotráfico

Los beneficios se destinarán a revertir en la sociedad los daños ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico

MUNDAKA (BIZKAIA), 24/10/2025.- Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía Nacional del País Vasco procedieron el pasado día 16 de octubre de 2025 a la entrada y registro en un caserío en la localidad de Mundaka (Bizkaia), interviniendo un total de 268 plantas de marihuana y procediendo a la detención de una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, así como una defraudación del fluido eléc...
La Policía Nacional desmantela una plantación indoor de marihuana en un caserío de MundakaPolicía NacionalAgencia EFE
  • Europa Press
    Europa Press
Creada:
Última actualización:

El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD) ha sacado a subasta más de 140 joyas, relojes de alta gama y objetos de bisutería procedente del narcotráfico, cuyos beneficios se destinarán a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico.

Las piezas salen a pujas a través del portal especializado 'Escrapalia'. Se han organizado en 148 lotes: 23 lotes de alta joyería, 33 relojes de alta gama y 92 lotes de joyería y bisutería. A precios de salida que van desde 50 a 150 euros. Las piezas de más tasación salen a subasta en lotes individuales.

Según señalan, algunos de los más destacados son una cadena de oro de casi medio kilo, un Cordón salomónico o relojes de las marcas: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Vampire, Rolex Daytona Oro Rosa y Caucho y Rolex Datejust de acero y oro rosa con esfera rosa con brillantes.

La subasta 'on line' estará abierta hasta el 4 de diciembre. Se ha establecido en cada caso un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta. A través de estas acciones se busca asegurar el correcto funcionamiento de esta subasta.

