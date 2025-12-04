Acceso

Detenido en Palma un médico por agresión sexual a una paciente a la que hizo una ecografía

Presuntamente realizó tocamientos en los genitales de la víctima mientras le practicaba la prueba médica.

Coche de la Policía Nacional
La Policía Nacional ha detenido a un médico acusado de haber agredido sexualmente a una paciente el pasado mes de octubre en una clínica privada de Palma mientras le realizaba una ecografía en el abdomen.

El médico presuntamente llevó a cabo tocamientos en los genitales de la víctima, aprovechando que le estaba haciendo la prueba médica, según ha avanzado este jueves el 'Diario de Mallorca' y han confirmado a EFE fuentes policiales.

La paciente fue a hacerse una prueba ecográfica de abdomen el 17 de octubre en la que presuntamente el facultativo la obligó a quedarse en ropa interior y, con el pretexto de hacerle el examen médico, le tocó los genitales en repetidas ocasiones.

Tres días después, la paciente volvió al médico y pidió que otro médico le repitiera la prueba, que en esta ocasión realizó una doctora, con una manera de proceder distinta.

La paciente presentó una queja a la clínica y luego una denuncia ante la Policía Nacional, que desembocó en la detención del facultativo, que después quedó en libertad con cargos.

