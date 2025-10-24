La DGT responde: esta es la multa que te pueden poner por saltarte un 'stop'

La Dirección General de Tráfico ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para mostrar a los conductores una infracción peligrosa. En el vídeo, publicado en su cuenta de X, se muestra a un conductor que se salta la señalización de STOP en la carretera N-VI en Zamora.

Como ya es costumbre, la organización muestra casos reales de conductores incumpliendo con la normativa para concienciar a la población de los peligros que asumen realizando ese tipo de infracciones. "No detenerse en un STOP es una infracción grave. Pero, sobre todo, es una imprudencia que puede provocar un siniestro vial", aseguraba

Multa por saltarse el STOP

Además de tratar de tratar de generar un mayor compromiso con la seguridad vial, la DGT aprovecha sus post en redes para hacer pública la penalización que el conductor debe asumir a modo de multa.

Saltarse un STOP, además de poner en riesgo la vida del conductor y del resto de vehículos de la vía, tiene un precio. "Implica multa de 200 euros y pérdida de cuatro puntos".

Los tuits de la DGT nunca pasan desapercibidos. Hay quienes aprovechan cualquier publicación para quejarse, insultar o criticar al organismo público. "Hay stops que deberían ser Cedas, la imprudencia en este caso no se ve por ninguna parte, no vienen vehículos de frente y el coche que está a su izquierda debe cederle el paso igualmente. Valdría con un Ceda de sobra que la recta mide 9 kilómetros. Ahí cae media España", aseguraba un usuario.

"En otra carretera cuela, en esa es para poner multas", denunciaba otro usuario. "Sí, hombre. Vamos a poner un STOP en medio del desierto y quien no lo haga, multa", comentó otro.