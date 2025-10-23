La DGT confirma hasta 200 euros de multa por llevar así la bici en tu coche

La Dirección General de Tráfico ha confirmado que llevar la bicicleta incorrectamente colocada en el vehículo puede acarrear multas de hasta 200 euros. Esta sanción, establecida en el artículo 76 de la Ley de Tráfico, no solo representa un castigo económico, sino que alerta sobre los graves riesgos para la seguridad vial que conlleva un transporte deficiente de la carga.

El peligro principal radica en que cualquier objeto mal sujeto dentro del habitáculo puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo brusco o accidente. La DGT explica que, circulando a tan solo 50 km/h, un objeto sin sujeción adecuada multiplica su peso por 50 cuando sale despedido, poniendo en grave riesgo a todos los ocupantes del vehículo.

Métodos seguros para transportar bicicletas

Existen tres sistemas principales para transportar bicicletas de forma segura y legal. La primera opción consiste en colocarla dentro del maletero o habitáculo utilizando cintas regulables enganchadas a los puntos de anclaje del vehículo, existiendo en el mercado kits específicos que facilitan esta sujeción cuando los anclajes originales no resultan prácticos.

La segunda alternativa implica instalar la bicicleta en el techo del coche mediante una baca o barras portaequipajes, aunque este método incrementa el consumo de combustible y puede afectar a la estabilidad del vehículo con condiciones meteorológicas adversas. La tercera y más recomendada opción es el portabicicletas trasero, que aunque representa una inversión mayor, permite optimizar el espacio sin comprometer la aerodinámica ni la seguridad en la conducción.

Independientemente del sistema elegido, la normativa exige que la carga no sobresalga por los laterales del vehículo y que su longitud no supere el 10% de la longitud total del coche para cargas divisibles, o el 15% para indivisibles. Además, es obligatorio colocar la señal V-20 cuando la carga sobresalga y verificar que las bicicletas no tapen la matrícula, ya que este último descuido también conllevaría una sanción de 200 euros.