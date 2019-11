Dos detenidos como presuntos autores de una agresión sexual en Baracaldo

La Ertzaintza ha detenido este jueves a dos hombres como los presuntos autores de una agresión sexual a una mujer el pasado lunes en una vivienda de la localidad vizcaína de Baracaldo, cuyo Ayuntamiento ha anunciado que se presentará como acusación popular en el caso.

Según han informado fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las detenciones se han registrado esta mañana después de recibir ayer una denuncia por una presunta agresión sexual ocurrida durante la noche del pasado día 4 en la localidad.

La alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo, se ha puesto en contando con la asociación Clara Campoamor para “ir de la mano” en este procedimiento judicial.

“Esta es la respuesta que los agresores van a tener siempre de este Ayuntamiento en casos como el que hemos conocido esta mañana, porque no podemos tolerar que esto ocurra en nuestra ciudad”, ha anunciado Del Campo.

“Cualquier agresión sexual a una mujer debe ser considerada como violación. Hay que actuar con mano de hierro contra los violadores y contra los cobardes que no respetan la libertad de las mujeres”, ha manifestado.

El centro asesor de la mujer Argitan se ha sumado a la convocatoria de la concentración y ha exigido a las instituciones que pongan en marcha “medidas que garanticen la seguridad de las mujeres” porque “de nada sirven las declaraciones y los propósitos si luego esto no se traduce en políticas que de verdad combatan la violencia”.

La alcaldesa pide que se actualice el código penal para que “estos delitos repugnantes contra las mujeres reciban el castigo que merecen”. El Ayuntamiento de Baracaldo se personará como acusación popular en el caso de la presunta agresión sexual producida en la localidad, en la que una mujer ha denunciado una violación por parte de dos hombres con los que convivía en un piso del municipio. La regidora ha convocado una Junta de Portavoces en la que se ha aprobado una declaración institucional, así como apoyar la concentración convocada por el movimiento feminista en la tarde de este jueves a las 18.00 horas en la Herriko Plaza, según ha indicado el Consistorio de Baracaldo en un comunicado. Del Campo ha asegurado que le gustaría hacer un llamamiento “a los políticos de Madrid que a partir del lunes tienen la obligación de constituirse como gobierno” y les pediría que “se pongan como primera tarea actualizar el Código Penal para que este tipo de delitos repugnantes contra las mujeres reciban el castigo que merecen”.

Tras tener conocimiento de la detención de dos personas por parte de la Ertzaintza, la regidora ha puesto en marcha el protocolo municipal por el que se ha reunido la Mesa Antiagresiones, compuesta por las asociaciones de mujeres de la ciudad y técnicos municipales y en la que se ha condenado la agresión sexual y se ha convocado la concentración. La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la mujer agredida y se ha sumado a la concentración. La alcaldesa ha asegurado que “desgraciadamente se ha producido una nueva agresión en Baracaldo” y ha mostrado “su repugnancia” ante este tipo de agresiones. Del Campo ha querido también “aclarar mentiras” respecto al caso y ha asegurado que “no se ha producido ningún asalto a una vivienda” y que la agresión se ha producido en el inmueble en la que convivía alguna de las personas implicadas en los hechos. Ha dicho igualmente que “no han sido cuatro sino dos las personas denunciadas, que afortunadamente han sido detenidas por la Ertzaintza y puestas a disposición judicial”. La alcaldesa ha pedido que se actualice el Código Penal para que “estos delitos repugnantes contra las mujeres reciban el castigo que merecen”, ha afirmado que “cualquier agresión sexual a una mujer debe ser considerada como violación” y que hay que actuar con “mano de hierro contra los violadores y contra los cobardes que no respetan la libertad de las mujeres”. “REPULSA Y REPUGNANCIA” La regidora ha asegurado que “mientras ese cambio no se produzca”, toca a la ciudadanía expresar su “repulsa y repugnancia, no pasando ni una”, y echándose a la calle a manifestar su apoyo a las mujeres agradecidas. Por ello, ha aprovechado para convocar a los vecinas a la concentración del movimiento feminista que tendrá lugar a las 18.00 horas” de este jueves.