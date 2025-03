La reflexión de una mujer a la que le okupan su plaza de garaje: “Empezamos con una vivienda digna y...”

La okupación de plazas de garaje es un fenómeno que cada vez es más habitual en España y se ha convertido en un desafío creciente que afecta a numerosos propietarios. Puede darse por un error provocado por el desconocimiento o con intención deliberada, pero no es tan extraño volver tras unas vacaciones o incluso de un fin de semana y encontrar un vehículo estacionado en el espacio privado. También puede ocurrir al revés, al ir hacia una segunda residencia con garaje.

Una experta reveló que ocurre de primeras cuando te encuentras esta situación: "Aunque saques las escrituras y demuestres que la plaza de aparcamiento es tuya, si te encuentras con un coche aparcado encima de tu hermoso terreno, ¡no puedes hacer nada!". Sin embargo, hay alguna solución:"La okupación de una plaza de garaje está recogida en el Código Penal", tranquilizaba. Posteriormente, analiza el significado de que esto esté legislado: "Esto significa que estás en el derecho de denunciar a ese vecino y de emprender acciones legales contra él", explica.

Parece algo abstracto y hasta surrealista, pero hay casos reales de este tipo de okupación. Uno de ellos se dio el pasado verano en Murcia y una creadora de contenido en TikTok cuyo usuario es '@cerotonteria' explicó lo que le sucedió muy enfadada: "Empezamos con el todo mucho tiene derecho a una vivienda digna y si se te mete un okupa en casa no lo puedes sacar al te meten un BMW X5 en la plaza del garaje y, escrituras en mano, demostrando que esa plaza es tuya, tampoco lo puedes sacar".

Así fue la okupación de su plaza de garaje

"Llevo un cabreo fino filipino. He hablado con la Policía Local de San Javier", afirmaba. La respuesta del cuerpo es bastante llamativa para alguien que no conozca la situación ni la legislación: "Dicen que es una usurpación de propiedad, que es como si alguien se hubiera metido en tu casa, pero como no a un okupa no lo puedes sacar de tu casa, tampoco puedes hacer que una persona que ha aparcado en tu plaza de garaje saque el coche de la plaza", explicaba. Estaba en shock: "Estoy alucinando todavía".

Recalca el tema de los papeles: "No puedes hacer que saque el coche aunque tu tengas las escrituras que demuestren que es tuya". También quiso alertar al resto de propietarios y reveló la recomendación que recibió: "Me han recomendado un horquilla de esas amarillas... tela", añadía. La recomendación del conserje fue opuesta: "No la pongas porque la gente maniobrando marcha atrás... las que hay están hechas polvo".

Demostrar ser el propietario no es suficiente

Sigue su incredibilidad en el vídeo: "Vale que no puedas evitar que alguien aparque, pero si yo con las escrituras demuestro que esa plaza es mía, ¿por qué no puedo hacer que saquen ese coche de ahí cuando me están reconociendo desde la Policía Local y el Código Penal dice que equivale a que una persona se te haya metido en casa?", se pregunta. "Es como un allanamiento de morada, ¿qué país se nos está quedando? Aquí la gente hace lo que le sale de los hue..., ya vale", concluye indignada.

Así acabó el caso

Finalmente, la mujer pudo resolver el caso con la ayuda del anteriormente mencionado conserje. Lo explicó todo en un segundo vídeo con un tono más calmado: "Encontramos al conserje, que no le conocíamos porque no habíamos llegado a vivir aquí, y a los vecinos que veíamos les ibamos preguntando de quién era ese coche", explicaba. "Después de publicar el primer vídeo, nos escribió el conserje y nos dijo que ya había localizado a la persona y lo va a ir a sacar"

"Esta persona fue muy amable", sorprendió la mujer que había sido okupada, que le había dejado una nota en el coche. "Mandó un WhatsApp en el que me decía que era la persona que había aparcado, lamento mucho las molestias, ya he sacado el coche", se disculpaba. Sin embargo, si no lo hubiera sacado voluntariamente tendría que haber afrontado un largo proceso judicial porque la Policía ya le había explicado que no podía actuar.