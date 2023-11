La edad media para acceder a un móvil son los 11 años

Según señala un informe de Unicef sobre el uso que hacen de la tecnología los jóvenes españoles, el 96,3% utiliza el móvil, la tablet o el ordenador como medio de entretenimiento, y el 94,8% de los adolescentes de entre 11 y 18 años dispone de teléfono propio con conexión a internet. Destaca el hecho de que la edad media para acceder a este dispositivo es a los 11 años.

Pese a la amplia difusión de la tecnología, solo el 36% de los niños y adolescentes cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no sobrepasar las dos horas al día frente a las pantallas, como indica el informe Pasos 2022 sobre los estilos de vida y el estado de salud de la población española entre 8 y 16 años.

Frente a este problema los expertos destacan que su importancia no reside solo en cuánto tiempo pasan frente a las pantallas, sino en cómo las usan. Catherine Burns, responsable del área de desarrollo personal en el departamento de Secundaria de The British School of Barcelona, señala que «la clave está en regular el uso que los jóvenes hacen de los dispositivos móviles, ya sea en cuanto a la cantidad como a la calidad». Pero, además, en los centros educativos debe haber «políticas de seguridad digital y un programa de ciudadanía digital que nos permita garantizar que los jóvenes utilizarán la tecnología de manera responsable y productiva como herramienta de soporte al aprendizaje».

Desde The Bristish School of Barcelona ofrecen una serie de recomendaciones para un uso saludable de los medios tecnológicos. El más importante es fomentar en niños y adolescentes la creación de contenidos frente a su consumo. De este modo, se anima a la participación activa de los jóvenes, para que utilicen la tecnología de manera constructiva. Normalmente el hecho de estar frente a una pantalla se relaciona con recibir información de forma pasiva, pero es importante que los profesores diseñen actividades, como proyectos, presentaciones o investigaciones que requieran la creación de contenido.

Asimismo, el centro insta a garantizar políticas en materia digital, que incluyan cortafuegos para navegar de forma segura, software de seguridad y supervisar el uso de las pantallas. La colaboración con las familias es fundamental, para lo que se debe ofrecer recursos que puedan poner en práctica en el hogar. Es muy importante que las familias entiendan los riesgos de la excesiva exposición a pantallas, como la falta de sueño y la disminución de la concentración en el aula, así como problemas de salud mental y física.