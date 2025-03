Educación investigará si hubo acoso anterior al alumno del IES de Santander

La Consejería de Educación investiga si hubo episodios anteriores de acoso al alumno del instituto Torres Quevedo de Santander que fue agredido por varios compañeros y garantiza que la víctima estará en "supervisión permanente" para evitar que "en ningún momento esté solo" y haya algún tipo de interacción con los agresores, con los que comparte aula.

"No nos importa tanto que compartan un espacio físico, como puede ser el aula, el centro o el patio, sino que no haya interacción, relación entre ellos y eso es lo que garantizamos", ha señalado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero del ramo, Sergio Silva (PP), que, al margen del control dentro del centro, ha desvelado que ha hablado con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para pedirles que atiendan no solo la situación del menor sino también "el entorno que se está generando".

"Estamos hablando de menores de edad. Es un asunto que ha saltado a medios, está circulando un montón de información en todos los sentidos y creo que hay cuestiones de seguridad, de proteger a menores de edad que debemos tener todos muy presente", ha indicado.

Y respecto a las medidas ante los alumnos agresores, Silva ha explicado que, desde que el centro ha tenido conocimiento de los hechos, se activó un procedimiento disciplinario que supuso la medida cautelar de expulsión del centro durante cinco días.

Ha reiterado que, como "dice la ley", dicho expediente se encuentra "paralizado" para "no entorpecer" las actuaciones de investigación por parte de la Fiscalía. "Por ley hay que paralizar al otro para no perjudicarlo", ha insistido.

Sin embargo, ha aclarado que el procedimiento disciplinario abierto por el centro y que llevó aparejado esa medida cautelar de expulsión de cinco días de los agresores, cuando se retome, podrá acabar en distintos tipos de sanciones, siendo "la más grave la de cambio de centro".

El consejero ha preferido no aportar datos concretos de los alumnos agresores, de los que "tampoco conoce el historial de cada uno de ellos". Sí ha indicado que el IES Torres Quevedo no es un centro con "una especial conflictividad" en el que se den "situaciones límite" como de la que ha sido víctima este alumno con discapacidad motora, que es "una agresión en toda regla".

El consejero ha condenado y mostrado su "repulsa" por lo sucedido, así como asegurado "la máxima protección" y "acompañamiento" a la víctima y a su familia pues la situación es "bastante complicada".

Silva ha señalado que la comunidad educativa de ese centro ni, en general de la de Cantabria, "no estamos habituados a este tipo de situaciones" y lo que "tenemos que hacer es trabajar para solucionar lo que ha sucedido y sobre todo para que no se vuelva a repetir".

El consejero ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante la visita que ha realizado al fin de las obras en el colegio Pedro del Hoyo de Colindres, informa Ep.