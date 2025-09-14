Fran Susin se rinde ante Mercadona: el nutricionista confiesa cuál es el 'manjar' del que está enamorado

Que un nutricionista de renombre ponga por las nubes un plato precocinado de supermercado no es, desde luego, algo que se vea todos los días. En un mundo donde la comida preparada se asocia casi siempre a la categoría de ultraprocesado, la recomendación de un experto supone un giro inesperado y pone el foco sobre productos que, a simple vista, podrían pasar desapercibidos. Es precisamente lo que ha ocurrido con una propuesta de la cadena Mercadona, que ha conseguido el beneplácito de los profesionales de la alimentación por romper con los tópicos del sector.

De hecho, el responsable de este espaldarazo ha sido el conocido nutricionista Fran Susín, quien ha analizado un producto que muchos calificarían de simple comida rápida. Se trata, para sorpresa de muchos, de las alitas de pollo de Hacendado, un plato que demuestra que la rapidez no está reñida con una composición nutricional más que decente. Su análisis va más allá de la apariencia y se adentra en lo que verdaderamente importa: el etiquetado.

La clave de esta valoración tan positiva reside en un dato que desarma a la competencia y que explica por qué estas alitas no son como las demás. El ingrediente principal es, con diferencia, la propia carne, alcanzando una proporción que supone un 96 % del producto total. Esta altísima concentración de materia prima de calidad es la base de su éxito.

La clave está en la etiqueta: pocos ingredientes y mucha carne

Por otro lado, un vistazo a la lista de ingredientes confirma las sospechas: es notablemente corta y clara. Aparte del pollo, la fórmula incluye una cantidad mínima de aceite de girasol y muy pocos aditivos o conservantes, lo que lo aleja de los ultraprocesados habituales que inundan los lineales. Esta sencillez en su elaboración es fundamental para considerarlo una alternativa saludable dentro de su categoría.

Asimismo, a sus virtudes nutricionales se suma un factor determinante para el consumidor moderno: la comodidad. Las alitas están diseñadas para resolver una comida o una cena en tiempo récord, ya que están listas en apenas unos minutos de microondas. Esta facilidad de preparación se complementa con un precio ajustado de 4,40 euros por la bandeja de 500 gramos, lo que las convierte en una opción muy atractiva.

En definitiva, la combinación de estos factores (una composición cuidada, una preparación sencilla y un coste accesible) posiciona a este producto de Hacendado como una compra inteligente. Representa una solución rápida y equilibrada para esos momentos en los que el tiempo apremia, pero no se quiere renunciar a comer de una forma razonablemente sana.