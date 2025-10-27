Encarcelan a una mujer marroquí sorprendida en adulterio con un español

La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Marrakech ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de una mujer de unos treinta años en la prisión de Oudaia y su procesamiento por adulterio y corrupción. Mientras tanto, un ciudadano español, puesto en libertad bajo fianza de 5.000 dírhams (466 euros), fue procesado por complicidad en adulterio.

La policía recibió una denuncia del marido de la detenida, quien acusaba a su esposa de mantener una relación ilícita con el español. Los se trasladaron a un apartamento donde detuvieron a la mujer y al ciudadano español, mientras su marido se encontraba fuera de casa por trabajo.

Al parecer, la acusada se aprovechaba de la ausencia de su marido para mantener relaciones sexuales ilícitas con su amante, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas legales. El caso ha generado reacciones generalizadas en redes sociales, donde los usuarios compartieron detalles del incidente con una mezcla de condena y curiosidad, especialmente entre jóvenes y mujeres, informan medios marroquíes.