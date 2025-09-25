Acceso

Tras el escándalo de las pulseras, Igualdad anuncia ahora una norma para prohibir centros provida cerca de clínicas abortivas

La ministra envuelta en la polémica, Ana Redondo, aboga por establecer "un perímetro de seguridad"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ofrece declaraciones a los medios tras una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La ausencia del presidente del Gobierno, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha hecho que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, asuma hoy hasta cinco preguntas de la sesión de control en el Congreso. La presunta corrupción que afecta...
La ministra Ana Redondo, en el CongresoJesús Hellín Europa Press
  • Efe
    Agencia Efe
Creada:
Última actualización:

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado este jueves que su departamento está estudiando una normativa que prohíba la instalación de centros provida delante de clínicas donde se realizan abortos, algo que, en sus palabras, "no es nada fácil".

"No es nada fácil porque concurre otro derecho, que es la libertad ambulatoria y libertad empresarial", ha explicado Redondo durante la presentación del estudio 'El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo', elaborado por Federación Mujeres Jóvenes.

En opinión de la ministra, si fuera posible establecer un "perímetro de seguridad" que limitara la posibilidad de que las asociaciones antiabortistas interfirieran con el trabajo de las clínica donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo "algo habríamos mejorado".

Sin embargo, Redondo ha lamentado que el conflicto de leyes "tapona muchas soluciones normativas" .

"Sería fantástico poder ofrecer una solución normativa que minimizara este impacto tan negativo, y que tanto daño y dolor causa", ha subrayado.

