El abandono sigue siendo el principal problema de los animales de compañía en España. Según un estudio de Fundación Affinity llamado “Él nunca lo haría”, el año pasado se rescataron un total de 104.688 perros y 33.719 gatos. Más de 138.000 entre ambos, una cifra muy similar a la de los años anteriores.

Nueve de cada diez son encontrados en la calle o recogidos en ella, mientras que el restante es traído por las personas que los abandonan. El principal motivo de abandono son las camadas no deseadas. El 15% de estos casos son cachorros que nacen y que sus dueños no los quieren. Por su parte, el 13% de los casos es por el fin de la temporada de caza, cuando sus dueños se deshacen tras ser utilizados solo para este fin. El 11% es por el comportamiento de las mascotas y otro 11% es por factores económicos, al no poder mantenerlos. Por último, el 10% es por la pérdida de interés en gozar de la compañía de un perro o de un gato.

Uno de cada cuatro son cachorros, y el 62 son de edad adulta, aunque el tiempo de permanencia en el refugio de los cachorros es mucho menor que el de los de mayor edad. Por otro lado, el 65% están sanos (frente al 35% que se encuentran con alguna enfermedad y anomalía) y el 25% llegan a ser reconocidos al llevar microchip.

De los animales encontrados, el 18% son devueltos una vez que son recogidos. El 43% son adoptados y un 16% se quedan en la protectora. El 8% fallece y un 2% son sacrificados, es decir, que uno de cada diez acaba muriendo tras el abandono. El 13% restante son llevados a otras entidades o casas de acogidas, entre otros.

Un aspecto clave para intentar evitar en lo máximo que se pueda esta razón es la esterilización, de tal manera que así no se tengan más cachorros no deseados. Además de la esterilización, otras claves para evitar el abandono es reflexionar antes de incorporar un animal de compañía, identificar para recuperarlo si se pierde (microchip), educarlos para que tengan un mejor comportamiento o adoptarlos para darle un hogar y para que otros animales puedan ocupar su lugar. La importancia de la educación de la ciudadanía sobre todo aquello que supone un cuidado responsable de sus animales es de vital importancia, así como prevenir el abandono a medio o largo plazo.