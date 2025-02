Este es el suculento sueldo de una española que es dependienta de una panadería en Suiza: “Más que un ingeniero en España”

Tomar la decisión de emigrar no es sencillo, pero muchos españoles se están animando a tomarla al ver que su futuro no es el ideal en España. El coste de la vida en general y el precio de la vivienda solo hacen que aumentar en España mientras que los sueldos no lo hacen de manera proporcional, lo que provoca que opten por dar un giro a su vida y prueben suerte lejos de nuestras fronteras. Los países europeos siempre suelen ser las principales opciones, especialmente por cercanía.

Entre ellos está destacando uno por encima de todos, sobre todo en redes sociales, donde muchos españoles cuentan sus experiencias. Ese país es Suiza. Sus altos sueldos nunca han sido un secreto, pero las redes sociales están dando más detalles sobre la situación laboral y salarian en el país alpino. Un trabajador de la construcción reveló que cobra lo que serían 6.000 euros con el cambio de moneda y un repartidor de comida a domicilio el equivalente a 4.000 euros. Sin embargo, una cuenta llamada 'Trabajar en Suiza' ha ido más allá y ha desglosado el sueldo de una dependienta de una panadería en Suiza.

Este es el sueldo de una empleada de una panadería en Suiza

La persona que presenta la nómina empieza con fuerzas: "Recién llegada, cobra más que un ingeniero en España". Posteriormente procede a enseñar el extracto e ir detallando cada punto de la nómina. "Aquí tengo la nómina, el bruto son 4.500 francos. Como sabéis en Suiza son 13 pagas, por lo tanto, aquí se la desglosan al mes 375. Se lleva al mes 4.875 francos", explica. Haciendo el cambio de moneda son 5195,84 euros.

Posteriormente, enseña todas las deducciones. "Tenemos que tener en cuenta que no todas van a ir al Estado. Le descuentan unos 1.062 francos”, revela. Esto supone unos 1.130 euros. “La retención más alta son los 426, el impuesto o la retención que sería un IRPF en España", comparando con los impuestos de nuestro país.

Sin embargo, puede tener una ventaja a nivel fiscal: “En Suiza, cuando eres recién llegado, te suelen poner al máximo, por eso es muy interesante hacer la declaración de la renta a final de año". Posteriormente, explica el caso concreto de su clienta: "Nosotros hemos mirado la situación de esta persona en el cantón en el que vive y creemos que podrían devolverle unos 200 francos al mes”.

Existe un fondo de pensiones nominativo en Suiza

“Esta parte, donde veis los 191, va a un plan de pensiones, segundo pilar, que se le llama, que es totalmente nominativo”, explica. Esos 191 francos van directamente a un plan de pensiones individual para su futuro, no a uno general. Por lo tanto, se asegura ir consiguiendo dinero para el momento de la jubilación. Finalmente, enseña el sueldo neto de esta dependienta de panadería: "Está llevándose neto al bolsillo 3.812, 10 francos", confirma. En euros supera el umbral de los 4.000, situándose en 4.062 euros.

No todo es oro en Suiza

Ismael, un sanitario español que trabaja en Suiza, fue muy claro sobre la vida en Suiza y sobre lo que supone emigrar en una entrevista concedida a LA RAZÓN: “Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás”.

“En la vida nadie te regala nada, la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas”. Explica que emigrar es duro: “Tiene momentos complicados, pero te hace valorar lo que tienes en casa”. Sin embargo, anima a hacerlo: “Si crees que te mereces algo mejor y hay algún país que te lo puede dar, vete a por ello, que salga bien o mal vas a mejorar y te va a aportar muchísimo”.

También reveló cómo es Suiza:“Es un país complejo, peligroso, no por la criminalidad, sino por poder meterse en un círculo vicioso de levantarte, currar y dormir”. También la personalidad de la gente de allí: “Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir”. "Somos dos culturas muy diferentes y no cuadramos mucho", remarcó.