Una estadounidense entra en pánico en plena celebración de San Juan en España: “Pensábamos que eran disparos”

Tomar tres hojas de laurel secas, escribir en cada una un deseo o propósito que quieras cumplir en los próximos meses y echarlas a la hoguera cuando sea el momento preciso y se encienda. Ese es el ritual de la famosa Noche de San Juan, que mediante una serie de rituales y tradiciones populares busca atraer la buena suerte, alejar las malas energías y abrir nuevos caminos. Sin embargo, no solo es eso, especialmente en algunas ciudades como Alicante.

En la ciudad de la Comunidad Valenciana destaca la pólvora, arte con forma de Hoguera, crítica en los ninots de esas Hogueras, música en los días de sus fiestas mayores; y la noche más especial en la ciudad es la del 24 de junio, la de San Juan, cuando las llamas se apoderan de todos los rincones al arder los 182 monumentos infantiles y adultos. Las hogueras y la pirotecnia es algo habitual para las personas que conocen la festividad, pero no tanto para los turistas.

Aunque en España está muy normalizado, al llegar desde fuera no se entiende del todo ver las playas llenas de fuego por las hogueras ni otras costumbres. Esto hace que reaccionen de manera sorprendente e incluso con temor. La última sorprendida por este hecho fue Grace, una creadora de contenido estadounidense que paseaba por las calles españolas durante una de las celebraciones por San Juan.

El gran susto de una estadounidense en San Juan

Grace comenzó el vídeo ubicando la situación: "Estoy caminando por España y hay una fiesta llamada San Juan y la gente enciende fuegos artificiales", explicaba. Esta segunda parte es la que provocó la anécdota y el vídeo. Ella y su marida confundieron estos fuegos artificiales y se generó un momento de nervios: "Pensábamos que eran disparos porque somos americanos". El sonido y el no ver los fuegos les provocó un gran susto.

Ella muestra su sorpresa y su sentimiento general durante el vídeo: "Mi marido y yo estábamos asustados, pero nadie más se estaba volviendo loco". La explosión de la pirotecnia no hizo inmutarse a los españoles y ella tiene claro el motivo: "Los disparos no son un problema aquí". Detalló más reacción: "Solo quiero que sepas que mi sistema nervioso se estaba volviendo loco. La reacción de su marido fue todavía más drástica y protectora: "Se escondió debajo del coche".

"En España no hay disparos"

"Todo fue porque escuchamos fuegos artificiales porque aquí no hay disparos", añadía. El uso de armas está muy generalizado en Estados Unidos y provoca que sus ciudadanos estén completamente a alerta para reaccionar al escuchar ciertos ruidos. Sencillamente alucinaba con la forma de los españoles de vivir esta festividad: "Todos los niños están en la calle pasando la mejor noche de su vida", comentaba muy sorprendida. "Qué carajo (What the fuck), América", concluía.

Recibió todo tipo de respuestas en su vídeo: "Sí cariño, en España tenemos jamones en las cocinas en vez de rifles". Algunas fueron más agradables: "Disfruta de aquí y trata de desconectar de todo". Algunos también intentaban explicarle el funcionamiento de esta festividad: "La gente compra muchos fuegos artificiales y los disfruta desde temprano".