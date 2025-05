Este es el grave error que se comete al cepillarse los dientes: “Estás eliminando todos los beneficios”

Todo el mundo se lava los dientes diariamente después de cada comida, o al menos debería, pero no siempre se conoce todo sobre el cepillado. Como en la mayoría de aspectos en la vida, solo los especialistas conocen a fondo los detalles. Un claro ejemplo es la forma de guardar el cepillo de dientes. Aunque parezca sencillo, hay que hacerlo de una forma concreta porque "si tu cepillo guarda humedad va a seguir recogiendo bacterias, virus hongos".

Esta afirmación y explicación es de la ortodoncista Janira Sánchez, habitual creadora de contenido en redes sociales. En su cuenta de Instagram también reveló dos trucos para que la ortodoncia (los brackets) sea menos dolorosa. En un nuevo vídeo ha sorprendido explicando un error común que la mayoría de personas comete al lavarse los dientes, que es una actividad clave para prevenir caries y otras enfermedades más graves, pero que si se hace mal puede perder el efecto.

Este es el error más repetido en el cepillado

Janira Sánchez comienza con un vídeo que deja entrever el error del que va a hablar durante todo el vídeo: "¿Después de cepillarte los dientes te los enjuagas?". La respuesta es contundente: "Déjame decirte que no lo estás haciendo bien". "No deberías hacerlo", confirma en relación a todos aquellos que se enjuagan la boca tras el cepillado. Explica el funcionamiento con una comparación: "Seguro que después de hacerte el skincare no te enjuagas la cara, pues con el cepillado es lo mismo".

El skincare es el cuidado de la piel, que incluye las rutinas y productos que utilizamos para mantenerla limpia, hidratada, protegida y saludable. Tira un vaso de agua por el desagüe y afirma lo siguiente: "Si te enjuagas con agua estarás eliminando todos los principios activos que no deberían irse por el desagüe", es decir, que muchos de los beneficios de cepillarse los dientes desaparecen de un plumazo al enjuagarse. Explica que también se le hizo raro a ella dejar de enjuagarse: "Diría que es el hábito que más me ha costado eliminar de mi rutina dental".

¿Se debe usar colutorio?

El uso de colutorios también está en el foco de debate. Sin embargo, Luis Cabezas, sanitario, lo tiene muy claro: "Es lo peor que se puede hacer por la boca". Explica el motivo: "La boca tiene un equilibrio y un microbioma con bacterias que son buenas y beneficiosas, lo que hay que quitar son los restos de comida y para eso está el cepillo". “Entonces, si yo no me cepillo y me enjuago la boca con un colutorio, no estoy haciendo nada de limpieza, estoy dejando todos los restos de comida. Se me está acidificando la saliva y me está quemando los dientes literalmente”, revela sobre las consecuencias. Su solución es clara: "Cepillo, cepillo y más cepillo".

España, entre los países europeos con tasas más altas de necesidades dentales no cubiertas

España se sitúa entre los países europeos con mayor porcentaje de necesidades bucodentales no cubiertas, alcanzando el 12 % de su población, frente al 7 % de media de Europa. Así lo revela el Observatorio de salud bucodental, un informe elaborado por la Fundación IDIS en colaboración con PwC. El estudio destaca el escaso peso de la inversión pública en salud bucodental, que apenas representa el 2,01 % del total del gasto sanitario, frente al 31 % de la media europea. Mientras tanto, el gasto privado asciende a 3.674 millones de euros, y llega a los 8.000 millones si se incluyen tratamientos como ortodoncias, prótesis, implantes y cirugía maxilofacial.