España, entre los países europeos con tasas más altas de necesidades dentales no cubiertas

España se sitúa entre los países europeos con mayor porcentaje de necesidades bucodentales no cubiertas, alcanzando el 12 % de su población, frente al 7 % de media de Europa. Así lo revela el Observatorio de salud bucodental, un informe elaborado por la Fundación IDIS en colaboración con PwC. El estudio destaca el escaso peso de la inversión pública en salud bucodental, que apenas representa el 2,01 % del total del gasto sanitario, frente al 31 % de la media europea. Mientras tanto, el gasto privado asciende a 3.674 millones de euros, y llega a los 8.000 millones si se incluyen tratamientos como ortodoncias, prótesis, implantes y cirugía maxilofacial.

Hace hincapié en que la atención bucodental a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) es "limitada", al incluir tratamientos básicos (como extracciones o obturaciones simples) está "infrafinanciada" y se centra en colectivos específicos, principalmente en menores, personas con discapacidad y determinados casos de riesgo. El informe subraya la carga sanitaria de las enfermedades bucodentales: cada persona pierde aproximadamente un día de vida saludable al año por estos trastornos. Además, el 40 % de los niños españoles tiene caries en su dentición temporal y el 36 % de los mayores de 65 años tiene enfermedad periodontal. Solo el 26,6 % de la población mantiene todas sus piezas.

Los datos del informe, muestra un desequilibrio entre las necesidades médicas y ondotológicas no cubiertas en España. En concreto, si el país destaca por estar en los primeros puestos a la hora de garantizar la necesidades médicas de la población, en lo relativo a la salud bucodental no es así, ya que según los datos recogidos España tiene una de las tasas europeas más altas en cuanto a las necesidades bucodentales no cubiertas, que suma el 12 %, cuando la media se sitúa en el 7 %. Solo superan a España países como Grecia, Letonia, Portugal o Grecia. Y es que el 99 % de las clínicas dentales son privadas y solo 168, públicas.

España también presenta una baja cultura preventiva: solo el 39 % de los ciudadanos acude al dentista al menos una vez al año, y un 68 % ha reducido sus visitas por motivos económicos. El gasto medio por hogar en salud dental es de 219 euros, con Madrid a la cabeza (319 €) y la Comunidad Valenciana a la cola (148 €).

A pesar de estas cifras, el número de dentistas ha crecido un 205 % desde 1995, y el país ocupa el cuarto lugar en Europa en densidad de profesionales. Sin embargo, solo tres de cada diez dentistas formados en España se colegian en el país. Actualmente, el sector privado emplea a más de 77.000 personas, con un 94 % de clínicas dentales independientes y apenas 168 públicas en todo el territorio nacional.

Durante la presentación del informe, el presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, reclamó mayor equidad en el acceso a la atención bucodental, afirmando que “la salud es un derecho y no tiene apellido, ni público ni privado”. Por su parte, Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, destacó que "esto ya no va de público o privado, sino de recursos disponibles", insistiendo en que “lo justo es atender a la población como sea”.