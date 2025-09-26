Este es el preocupante cambio que una profesora de Infantil está notando en sus alumnos

La docente de Educación Infantil Lola Cabrillana ha compartido una observación inquietante que ha generado un amplio debate entre profesionales de la enseñanza. Durante una actividad con figuras geométricas, pidió a sus alumnos que seleccionaran un triángulo que no fuera rojo. Para su sorpresa, ninguno logró completar la tarea, algo que en años anteriores se resolvía con facilidad.

Este sencillo ejercicio se convirtió en una herramienta reveladora sobre los cambios en la capacidad de atención y discriminación visual de los niños. Cabrillana, lejos de emitir juicios, se planteó cómo acompañar a una generación que aprende de forma distinta, en un entorno cada vez más influido por la tecnología.

Su testimonio se viralizó en redes sociales, donde educadores y familias coincidieron en señalar la posible relación entre este fenómeno y la exposición temprana a dispositivos electrónicos. Muchos profesionales advierten que no se trata de un caso aislado, sino de una tendencia creciente que afecta el desarrollo cognitivo infantil.

Ante este escenario, especialistas en pedagogía subrayan la necesidad de replantear las estrategias educativas. El objetivo no es culpabilizar, sino comprender y adaptar los métodos de enseñanza para fortalecer las habilidades de atención, percepción y procesamiento sensorial.