Este detalle de los carros de Mercadona que nadie conoce en España: clave para la seguridad

Cesta o carro. Es uno de los grandes dilemas cada vez que se está en la puerta de los supermercados. Muchas veces la decisión se toma en base a la cantidad de compra que se tenga previsto realizar, pero en otras la decisión es obligada. Al ir a coger el carro y echarse la mano al bolsillo para coger la moneda de un euro o de 50 céntimos nos damos cuenta de que no tenemos y no podemos coger el carro. Esto es un contratiempo en grandes compras.

Pese a que se puede coger una cesta hasta que se finaliza la compra, no se suele permitir que estas, a diferencia de los carros, se lleven al parking. Esto provoca que, por mucho que se meta la compra en distintas bolsas, no se pueda llevar de forma cómoda al coche. Mercadona ha implementado un nuevo sistema de carros que permite no tener que prestar atención a las monedas y permite manejarlo dentro del recinto con total autonomía.

Así es el sistema de los carros de Mercadona

Este sistema consiste en una rueda negra, generalmente ubicada en la parte delantera derecha del carro, que está equipada con sensores y un mecanismo de frenado en seco que se activa cuando el carrito intenta salir del supermercado o el parking. Es un sistema antirrobo como lo menciona Mercadona en los carteles de sus establecimientos, pero que también permite usar estos carros a los usuarios sin tener que meter ninguna moneda.

Este sistema ayuda a ambas partes, a los usuarios por no tener que estar pendiente de las monedas y al supermercado porque evita el, más frecuente de lo pensado, robo de carros.

Una seguridad basada en dos premisas

La tecnología de estos carros es creada por el fabricante de los mismos, Carttec. Esta empresa tiene un sistema propio llamado CartControl que definen de la siguiente manera: "Es un sistema avanzado de seguridad diseñado específicamente para proteger los carros de supermercado en sus estacionamientos. Este innovador sistema crea una barrera invisible que previene el robo de carros, proporcionando una solución eficaz y económica para garantizar que los carros permanezcan dentro del área comercial en todo momento".

Carttec trabaja buscando dos objetivos, el primero ya explicado: "CartControl, que consiste en impedir el robo de los carros y Purchek, para evitar el robo de la compra que contienen", revela la empresa. Tienen hasta 19 tipos diferentes, aunque Mercadona suele tener dos de ellos, y "su durabilidad es una de sus señas de identidad, además de la seguridad y comodidad que ofrecen. Los carros son fundamentales dentro del supermercado y por eso nos esforzamos al máximo en poner a tu alcance unos con las características necesarias para ser la solución perfecta", según explican en su propia página.

Los robos son de carros son frecuentes

Puede parecer sorprendente, pero muchos carros se extravían. Sin saber muy bien de la forma en que han llegado ahí, muchas comunidades de vecinos cuentan con un carro de compra de un supermercado para ayudar en las cargas que tengan que realizar los vecinos. Ni que decir de lo que sucede en muchos pueblos, donde son usados para llevar bebidas en fiestas locales y muchas veces son hasta pintados o decorados.