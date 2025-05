Esto se gana con una máquina expendedora al mes en España: “Hay que hacer la inversión”

Todo el mundo ha recurrido a ellas y para algunos son un vicio que les hace hasta pasear durante sus horas de trabajo. Hablamos de las máquinas expendedoras, dispositivos automáticos diseñados para dispensar productos o servicios al usuario sin necesidad de interacción humana directa. Funcionan mediante un sistema mecánico o electrónico que, tras recibir un pago, en efectivo, tarjeta o mediante aplicaciones móviles, libera el artículo seleccionado.

Estas máquinas, también conocidas como vending, han experimentado un notable auge en España en las últimas décadas, convirtiéndose en una parte habitual de las ciudades. Desde estaciones de tren hasta centros educativos y hospitales. Tradicionalmente en ellas había principalmente comida y bebida, pero en la actualidad estos dispositivos automáticos ofrecen una amplia gama de productos que incluyen hasta artículos tecnológicos o de uso diario.

Una de sus principales ventajas es que están en funcionamiento durante todo el día y sin necesidad de personal, lo que aumenta el beneficio. El dinero que puedan generar estas máquinas siempre es una duda, que ahora ha sido resuelta. Adrián, un emprendedor y creador de contenido con más de 20.000 seguidores en TikTok, ha compartido un vídeo entrevistando a dos personas de ECR Balear, una empresa de suministros industriales situada en Palma de Mallorca.

¿Cuánto genera una máquina expendedora al mes?

Al empezar el vídeo, se explica que la empresa "lleva más de 20 años en el sector". Para poder llegar a conocer los beneficios, primero hay que conocer el coste de las máquinas: "Esta máquina saldría sobre unos 6.000 o 7.000 euros". Explica lo que tiene que vender dicha máquina expendedora para que sea rentable: "Si la máquina es capaz de vender 10 o 15 productos al día, prácticamente se está pagando sola". Por tanto, no parece demasiado ya que algunas están colocadas en puntos con mucha afluencia.

También explica el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial: "Se amortiza en un año y medio". El otro trabajador de la empresa fue detallando los beneficios mensuales: "De ganancias unos 1.500 euros". Especifica cada término: "500€ vale el producto, 500€ van para el cliente y 500€ para la persona que distribuye, en este caso, nosotros". Por tanto el beneficio para el distribuidor es de 500€ euros mensuales en la mayoría de casos.

¿Cómo se debe invertir en este negocio?

"Lo ideal no es empezar con una sola máquina. Realmente, si quieres tener ganancias, necesitas entre 10 y 15 máquinas", revelan. El motivo es el siguiente según estos expertos: "No siempre aciertas, hay veces que crees que vas a conseguir ese beneficio, y hay veces que no. Pero con 10 o 15 máquinas trabajando, tampoco volviéndose loco, puede sacar una gran rentabilidad". Sin embargo, recuerda un condicionante: "Hay que hacer la inversión".

“Si quieres ingresos pasivos, el vending puede ser una buena opción, pero, ojo, no va a ser dinero fácil", advierte Adrián. Explica lo que hace falta para triunfar en este negocio: "Necesitas varias máquinas, constancia y tiempo para ver los resultados”, concluye. Ahora, cuando te entre hambre, ya sabrás el funcionamiento de estas máquinas, tan habituales en algunos lugares públicos en grandes ciudades.