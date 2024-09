Esto es lo que pensó una joven cuando le confirmaron que tenía un tumor en la cabeza incurable: "Me voy a ir de este mundo sin..."

La joven conocida como @celiamrr en TikTok ha compartido una reflexión con sus seguidores sobre la conclusión a la que llegó en el momento en que le confirmaron que tenía un tumor maligno e incurable en la cabeza. Una experiencia muy dura que le ha servido para cambiar su perspectiva de la vida y para arrepentirse de no haber hecho lo que realmente ha querido. Algo de lo que también se suelen arrepentir muchas personas antes de morir.

¿De qué se arrepintió Celia al recibir la noticia?

Celia ha revelado que cuando recibió la devastadora noticia, lo primero que pasó por su mente fue: "Me voy a ir de este mundo sin saber hacer cine", un sueño que había perseguido durante mucho tiempo pero que por circunstancias, -económicas principalmente-, no habían podido alcanzar.

“Me rayé muchísimo porque literalmente sentía que había estado perdiendo el tiempo sin hacer lo que de verdad quería”, explica en su video. Pero lo que realmente le impactó fue la confrontación con su propia muerte. En un momento pasó de llevar una vida normal a sentirse al borde de la muerte. "Cuando llega ese momento en el que te das cuenta de que igual no existe un futuro para ti, todo cambia", añadió.

"Todos tenemos una cuenta atrás activada"

Para Celia, la conciencia de su estado aparentemente terminal le permitió entender algo que, según ella, muchas personas no logran ver: “Lo único que nos diferencia de un enfermo terminal es que ellos son conscientes de que tienen su cuenta atrás activada, pero es que tú también, todo el mundo tiene su cuenta atrás activada”. Y es que, la joven reivindica cómo es posible que las personas vivan como si fueran a estar en el mundo para siempre, cuando en realidad todos tenemos una fecha límite.

Tras recibir el diagnóstico, Celia comenzó a valorar cada pequeño aspecto de la vida. "Pasaba por las calles y pensaba 'es que igual no vuelvo a pasar nunca más por aquí'". De repente, los olores, el sonido de la risa de sus seres queridos y el tacto de los objetos adquirieron un nuevo significado para ella. Empezó a sentir la vida.

"¡Claro que soy intensa, no te jode!"

A lo largo de su video, Celia también aborda las críticas que recibe por vivir la vida de forma apasionada. "Hay gente que me dice que soy muy intensa, ¡pues claro que soy intensa, no te jode!", exclama con una mezcla de ironía y convicción. Para ella, no hay otra manera de vivir cuando se es consciente de la finitud de la vida. “Soy muy consciente de que mi paso por aquí es limitado y de que existo, pero otros no tienen la oportunidad de hacerlo”.

Celia, estudiante de cine y disfrutando del "desastre" que puede llegar a ser la vida

A pesar del difícil diagnóstico, Celia no tiró la toalla. Actualmente, es estudiante de cine, y aunque describe su vida como un "desastre" en ocasiones, lo afronta desde el humor. “¡Qué bien me lo estoy pasando!”, dice.

“La vida es un juego”, reflexiona Celia, concluyendo su intervención con una enseñanza: “Da igual a dónde lleguemos, lo que debe preocuparnos es si estamos disfrutando del camino, porque es lo único que existe, lo que estamos viviendo aquí y ahora”.