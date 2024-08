Estos son los consejos del 112 para evitar ahogamientos este verano

Gran parte de los planes de diversión y descanso durante el verano incluyen darse un chapuzón en algún entorno acuático. Ya sea en una piscina, en un lago o en una playa. Lo importante es refugiarse de las altas temperaturas propias de esta época, y concederse un pequeño descanso. Tristemente, este plan aparentemente inocuo puede acabar torciéndose y, lo que podría haber sido una jornada tranquila acompañado de familia y amigos, se acaba convirtiendo en una tragedia.

Preocupante aumento de los ahogamientos

Entre enero y agosto de 2024, 287 personas murieron ahogadas en España, 38 más que durante el mismo periodo en 2023, según los datos ofrecidos por el Informe Nacional de Ahogamientos. Solo en el pasado mes de julio murieron 88 personas. La mayor parte de estos ahogamientos tuvo lugar en la playa (144), aunque también sucedieron en ríos (57 fallecimientos) o en piscinas (29 fallecidos). Las comunidades autónomas que están a la cabeza de estas terribles cifras de mortalidad son Andalucía, con 46 fallecimientos; Galicia, con 45 fallecidos; y Comunidad Valenciana, con 42.

Los grupos poblacionales más propensos a morir por este accidente son los hombres. En total, de los ahogamientos registrados en lo que va de año, 239 fallecidos han sido varones, mientras que 48 han sido mujeres. Dentro del grupo de los hombres, los segmentos más proclives son los jóvenes y los mayores de 65.

Recomendaciones del 112 para un baño seguro

Ante el incesante incremento de las cifras de ahogamientos año tras año, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112, ha hecho un llamamiento a la precaución, recordando a la ciudadanía una serie de recomendaciones que debemos tener presentes para prevenir estos trágicos incidentes:

Bañarse solo en lugares permitidos y vigilados

Bañarse en entornos naturales solo en lugares autorizados y vigilados es crucial para la seguridad, ya que estos sitios han sido revisados y cuentan con socorristas capacitados para emergencias, reduciendo el riesgo de ahogamientos y accidentes. Es importante que familiarízate con el lugar y las posibles corrientes o zonas peligrosas. Si estás en una playa, infórmate sobre las banderas y señales de advertencia que indiquen las condiciones del mar.

La sentencia considera que la decisión de poner las bandera amarilla fue la correcta. Cuando sucedió el ahogamiento se cambió a roja pues gran parte de los socorristas estaban atendiendo a los dos bañistas (LA RAZÓN) larazon

Los menores deben estar siempre acompañados

Es crucial que los niños estén siembre bajo la supervisión de un adulto responsable cuando estén jugando en el agua, para asegurarse que no se alejen, no se hundan en aguas profundas o no sufran algún accidente durante el juego. Es especialmente importante no perder de vista a nuestros hijos durante el mediodía, una hora estadísticamente más peligrosa, sobre todo en las piscinas privadas. Además, es importante que nos niños que no saben nadar bien lleven ayudas de flotación, como flotadores o manguitos.

Los adultos también deben protegerse

Tomar precauciones en el agua es importante para personas de todas las edades. En el caso de los adultos, lo más importante es evitar comportamientos negligentes, que puedan poner en riesgo la seguridad. Es importante ser consciente de las propias limitaciones. Por ejemplo, es crucial no aventurarse a nadar en aguas profundas si no se tiene suficiente experiencia.

También puede darse el caso de que estemos afectados por condiciones médicas que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad, como podría ser, por ejemplo, una crisis epiléptica. En estos casos, es importante tomar precauciones adicionales y mantener a alguien informado y atento a nuestro lado. Desde el SUMMA 112 recuerdan también la importancia de abstenerse de consumir alcohol u otras drogas antes o durante el baño. La moderación y la prudencia pueden salvarnos la vida.

Desde el SUMMA 112 recuerdan que no se debe comer en exceso antes de nadar porque la digestión requiere sangre en el estómago, reduciendo el flujo sanguíneo a los músculos y aumentando el riesgo de calambres, malestar y ahogamiento. También puede causar somnolencia o fatiga, disminuyendo la capacidad de reacción. Se recomienda esperar al menos una hora después de comer antes de nadar.

Lanzan una colecta para incinerar el cuerpo de un joven que falleció en una piscina de Carabanchel (Madrid) Europa Press

Para concluir, es esencial recordar que, además de ser responsables, el conocimiento es nuestra mejor herramienta de seguridad. Tanto los adultos como los niños deben aprender a nadar antes de adentrarse en aguas profundas. Tomar clases de natación es recomendable y puede ser la diferencia entre una situación peligrosa y una experiencia segura. Además, es importante aprender técnicas básicas de primeros auxilios. En situaciones de emergencia, estas habilidades pueden salvar vidas.