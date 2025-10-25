Una estudiante española en EE UU triunfa en redes contando su "experiencia traumática" con su compañera de habitación

Un vídeo publicado por una joven española que estudia en EE UU se ha viralizado en TikTok tras contar lo que describe como una “experiencia traumática” con una de sus compañeras de habitación. En el clip, que acumula ya más de 30.000 visualizaciones, la usuaria, identificada como María, relata entre la sorpresa y el humor cómo una convivencia aparentemente normal derivó en una situación inesperada cuando descubrió a una de sus compañeras realizando lo que parecía un ritual.

En la grabación, María explica que comparte habitación con dos chicas en una residencia universitaria estadounidense. “Una me cae muy bien y es un amor, y la otra es muy rara desde el minuto uno”, dice al inicio del vídeo. Según su testimonio, al principio se tomaba las peculiaridades de su compañera con humor, pensando que serían simples anécdotas que contaría en el futuro, pero con el tiempo la convivencia empezó a incomodarla.

La joven cuenta que una mañana, mientras se maquillaba, comenzó a percibir un fuerte olor a quemado en la habitación. Tras revisar enchufes y objetos, no encontró el origen hasta que se giró y vio a su compañera. “La miro… y veo lo que no estás preparado para ver: la otra estaba haciendo un ritual, con un velo blanco, unos palitos con fuego, un libro abierto, un rosario y unas cartas del tarot”, narra María en el vídeo, visiblemente entre asombrada y divertida.

El vídeo desata reacciones entre sorpresa y humor

El relato ha generado múltiples reacciones en la plataforma. Algunos usuarios compartieron su asombro por la escena descrita, mientras otros respondieron con comentarios humorísticos sobre la convivencia en residencias universitarias. “Siempre hay una compañera de habitación que parece salida de una película de terror”, bromeó un usuario. Otros mostraron empatía con la joven española por tener que gestionar la situación lejos de casa.

El vídeo continúa acumulando visitas y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos virales de la semana en habla hispana dentro de TikTok, donde los usuarios suelen compartir sus experiencias en el extranjero y las curiosidades de la vida universitaria internacional.