La 'amenaza' viral de un interventor tras saber que han fumado en el tren: "Se parará en la primera estación aunque solo haya cucarachas y lobos"

Un interventor de Renfe se ha hecho viral en TikTok tras reprender por megafonía a varios pasajeros que habían fumado a bordo de un tren. En su mensaje, el trabajador advirtió que, si se identificaba a los responsables, detendría el convoy “en la primera estación, aunque solo haya cucarachas y lobos”, palabras que captaron la atención de miles de usuarios en redes sociales.

En el vídeo, el empleado recuerda que fumar en el interior de los trenes está prohibido y que las personas sorprendidas serían sancionadas económicamente. “La persona o personas que sean sorprendidas in fraganti, además de la correspondiente sanción económica que Renfe les impondrá, llamaré al maquinista para que pare el tren en la primera estación, aunque solo haya cucarachas y lobos”, se escucha decir por el altavoz.

El interventor también lamenta el comportamiento de algunos viajeros, señalando que “parece increíble que en el siglo XXI todavía haya gente con tan poca educación”. Recordó, además, que en la estación de Linares-Baeza el tren había permanecido detenido al menos cinco minutos, tiempo suficiente para que quienes lo solicitaran pudieran bajar a fumar. “Quiero que quede claro, no me extiendo más. Gracias”, concluyó.

El vídeo se viraliza entre críticas y elogios

El mensaje, difundido a través de TikTok, ha acumulado miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios destacaron el tono firme y al mismo tiempo humorístico del interventor, mientras otros subrayaron la importancia de respetar las normas de convivencia durante los trayectos ferroviarios.

Renfe prohíbe fumar en todos sus trenes y estaciones cerradas, y contempla sanciones de hasta 600 euros para quienes incumplan la normativa. La compañía recuerda que los tiempos de parada permiten salir a los andenes cuando el personal de a bordo lo autoriza, pero insiste en que el cumplimiento de las reglas es responsabilidad de cada pasajero.