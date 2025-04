Estudiantes de universidad hacen un reto y llevan objetos aleatorios de sus casas: "No me lo creo"

Tres estudiantes universitarios han protagonizado uno de los vídeos virales más comentados de la semana en TikTok. El motivo de esta viralidad fue un reto en el que cada uno debía llevar a clase un objeto completamente aleatorio de su casa. La única regla era simple pero efectiva, no decir nada hasta llegar a la universidad, y entonces, a la cuenta de tres, revelar lo que habían traído.

El resultado fue tan inesperado como cómico. En el vídeo, subido por el usuario @nicoparrondo, que acumula más de 200k reproducciones se puede ver el momento exacto en el que los tres amigos descubren sus elecciones. La primera, sin mediar palabra, saca una pata de jamón entera. La segunda, sorprende con un asta de ciervo auténtica, y el tercero desata las carcajadas al sacar un megáfono de su mochila, que inmediatamente utiliza para gritar un sonoro “¡No me lo creo!”.

El poder de los trends: de lo cotidiano al absurdo

Este tipo de vídeos forman parte de una tendencia más amplia en TikTok, donde los "random object challenges" (retos de objetos aleatorios) están ganando popularidad. El atractivo de estos trends reside en su espontaneidad y en la mezcla perfecta entre lo cotidiano y lo absurdo. En un momento donde los contenidos planificados saturan las redes, los vídeos que aparentan ser improvisados y naturales tienden a conectar mejor con el público.

Además, el humor y el factor sorpresa juegan un papel fundamental. Nadie espera ver una pata de jamón entre los libros de texto, ni que un asta de ciervo se mezcle con ordenadores portátiles. El contraste entre el entorno académico y los objetos excéntricos es lo que hace que este tipo de contenidos triunfen.

Reacciones en redes: “Esto es arte moderno”

Los comentarios no se han hecho esperar. Usuarios de TikTok han inundado el vídeo con mensajes como “Esto es el tipo de energía que quiero en mi grupo de amigos” o “Si no llego con una tele de tubo el lunes, no soy nadie”, "Infravaloradísima la pata de jamón ". Muchos ya piden más parte del reto con objetos aún más extravagantes, mientras otros han empezado a replicar la idea en sus propias universidades.

En menos de 24 horas, el vídeo ha sumado cientos de miles de "me gusta", comparticiones y reacciones, consolidando a los tres protagonistas como los nuevos referentes del humor universitario espontáneo. Incluso hay quienes han propuesto que se convierta en una tradición semanal.

Más allá de la broma: creatividad y conexión

Aunque pueda parecer una simple ocurrencia, este tipo de retos demuestran el poder creativo de las nuevas generaciones. En un entorno académico a menudo percibido como rígido, acciones como esta rompen con la rutina, refuerzan vínculos entre compañeros y sirven como válvula de escape frente al estrés estudiantil.