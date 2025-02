El PP exige al Gobierno financiación para el blinatumomab, un fármaco de probada eficacia contra la leucemia

La falta de financiación de tratamientos innovadores sigue siendo un obstáculo para muchos pacientes en España. Un caso que ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas es la financiación del anticuerpo monoclonal blinatumomab, un medicamento innovador para tratar determinados casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) que lleva ocho años siendo objeto de negociaciones infructuosas con la Comisión de Precios del Ministerio de Sanidad. El quinto y último intento se produjo el pasado mes de noviembre y la decisión de volver a denegar su financiación se hizo pública el pasado jueves, 23 de enero. Ante la denuncia de la situación por parte de LA RAZÓN, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una serie de preguntas en la Mesa del Congreso de los Diputados para esclarecer los motivos por los que el Gobierno no ha dado luz verde a la incorporación de este medicamento a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Según consta textualmente en el documento del 23 de enero donde se recogen los acuerdos establecidos por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, órgano adscrito a Sanidad encargado de la fijación del precio industrial máximo de los medicamentos, reunida el 20 de noviembre de 2024, «se acuerda proponer a la Dirección General la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del SNS teniendo en cuenta criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el SNS». Posteriormente, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmaba este argumento a través de su perfil en X. «Financiar medicamentos y ampliar su uso clínico no es gratis, para eso sirven los impuestos. […] Lo que está en juego es la salud de los pacientes y también la transparencia y la sostenibilidad del sistema sanitario».

Ante esta polémica decisión y la reacción de la máxima representante de Sanidad desacreditando a los prestigiosos hematólogos consultados, el Partido Popular ha dado un paso al frente. «Queremos saber por qué no se ha aprobado este fármaco desde 2018, desde la época en la que el PSOE volvió al poder porque, a diferencia de los años anteriores, este tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda ha ido cosechando sólida evidencia científica. Ha demostrado una eficacia elevada y, de sobra, contrastada», indica Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Resumidamente, el Partido Popular ha preguntado cuáles son los motivos por los que blinatumomab no se ha autorizado, y en qué momento consideran que se va a incluir en la cartera de servicios.

Precisamente, la portavoz del Partido Popular sugiere que, a la hora de valorar los resultados de su uso, no se priorice tanto el gasto, sino la eficacia y seguridad. «Es un medicamento cuya financiación debería ser aprobada», urge. Y lamenta que desde el Ministerio de Sanidad «se hacen muchos anuncios», pero «sin ninguna carga presupuestaria real». «Me sorprende que, en medio de todo esto, la ministra anuncie, por ejemplo, una partida de 60 millones de euros para la OMS porque Estados Unidos ha salido de ella. Es una incongruencia: hay dinero para lo que interesa políticamente, pero no para lo que realmente beneficia a los pacientes ni para mejorar el tratamiento y diagnóstico que los clínicos necesitan. No sé si esto entra dentro de su hoja de ruta ideológica, pero desde luego contrasta mucho con lo que realmente requieren los pacientes y los profesionales sanitarios», critica.

Problemas de financiación

Según el informe Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2023 (W.A.I.T Indicator), elaborado por la consultora Iqvia para la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (EFPIA), entre 2019 y 2022, la Agencia Europea del Medicamento autorizó 167 nuevos fármacos. De estos, España había incorporado a la financiación pública, hasta enero de 2024, un total de 103, lo que representa el 62% de los autorizados. Por lo tanto, 64 fármacos (el 38% restante) no cuentan con financiación en España.

Además, el informe señala que el tiempo medio de demora para la incorporación de estos medicamentos en el Sistema Nacional de Salud es de 661 días desde la autorización europea, superando ampliamente los 180 días establecidos por la legislación. Asimismo, más de la mitad de los fármacos financiados (52%) lo están con restricciones en cuanto a las indicaciones para las que pueden ser prescritos.

En línea con los problemas de financiación existentes, Elvira Velasco insiste en la necesidad de convocar un Consejo Interterritorial específico sobre la financiación del sistema sanitario. «Es fundamental definir qué recursos se necesitan y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo tenga en cuenta para aprobar la financiación adecuada. Incluso en las Conferencias de Presidentes los propios presidentes autonómicos han manifestado la urgencia de abordar la financiación sanitaria. Ahora mismo, la financiación que las comunidades autónomas están recibiendo por parte del Estado es muy pobre. Por eso hay tanta diferencia en la inversión en salud entre las distintas comunidades», denuncia.

Elvira Velasco asegura que la falta de presupuesto no es una excusa: «Cuando el Gobierno quiere, hay dinero. Si hablamos de Cataluña o de dar concesiones a los socios de gobierno para mantenerse en el poder, sí hay dinero. Solo hay dinero cuando al Gobierno, concretamente a Pedro Sánchez, le interesa en función de sus acuerdos políticos. Pero cuando se trata de cuestiones esenciales, como la incorporación de nuevos tratamientos o la financiación de enfermedades como la ELA, ahí la financiación nunca llega. Vemos cómo incluso cuando estas iniciativas han sido aprobadas por unanimidad en el Congreso, los fondos no aparecen».

Los hospitales acceder mediante medicación extranjera

Aunque la ministra de Sanidad aseguraba en el vídeo que publicó en su perfil de X que «no ha habido ningún problema para que lo reciban quienes lo necesitan», los propios pacientes se han encargado de desvelar la verdad. Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), manifestaba su desacuerdo. «Desde que se autorizó, los pacientes acceden a este fármaco a través de compras especiales. Es decir, cada hospital, junto a sus servicios de farmacia hospitalaria, es autónomo para decidir si compra ese fármaco o no. Que se adquiera o no depende de los criterios de cada hospital y esto, para los pacientes, supone una lotería, y fractura la equidad y el acceso a tratamientos que se ajusten a sus necesidades, limitados por su código postal».

Sobre los problemas de falta de financiación y escasos recursos para la Sanidad se manifestaba también Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP). «Esta situación hace que pacientes con este diagnóstico supongan un verdadero problema para los gerentes de los hospitales, que ya, desde el minuto uno, les destroza las cuentas. Te lo dicen los propios gerentes de una forma sincera: estamos cruzando los dedos para que en nuestro hospital no caiga un paciente con estas características porque te destroza el presupuesto», desvela el presidente.

Actualmente, solo algunos pacientes pueden acceder al anticuerpo monoclonal blinatumomab. Los que lo reciben es gracias a que su médico supera engorrosas trabas administrativas y burocráticas que pueden demorarse semanas o meses y a que el centro hospitalario en cuestión ha aprobado la compra de forma individualizada para adquirirlo mediante medicación extranjera, por lo que su disponibilidad no está garantizada de forma equitativa ni rápida, el coste es superior y plantea diferencias regionales y hospitalarias que generan desigualdad. «Cuando finalmente lo conseguimos, el paciente puede estar ya en una recaída franca, donde las cosas han cambiado para peor», explicaba Josep María Ribera, hematólogo del Instituto Catalán de Oncología.

Sin embargo, pese a que el hematólogo se empeñe, hay hospitales que se niegan a pedir medicamentos como medicación extranjera cuando no está aprobada la financiación por Sanidad.

El uso del anticuerpo monoclonal blinatumomab fue aprobado por la EMA en 2015 en adultos. Desde entonces, gracias a la evidencia científica que ha ido acumulando en estos años,La última se conoció el 30 de enero. Los únicos países en los que la financiación no está aprobada son: España, Malta, Chipre, Croacia, Islandia y Letonia.