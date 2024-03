El fallo de una válvula provoca la parada automática del reactor de la central nuclear Ascó I

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) notificó anoche la parada automática del reactor por la actuación del sistema de protección, que se ha activado debido a una señal de muy bajo nivel de agua en el generador de vapor C. El titular ha identificado que el bajo nivel en el generador de vapor se ha producido debido al cierre no previsto de su válvula de control de agua de alimentación. Las válvulas de control de los otros dos generadores se comportaron correctamente. El titular está analizando las causas del fallo de la válvula. El suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.

Todos los sistemas de seguridad han actuado segúnsu diseño y la planta se encuentra estable. Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.