Fin de semana negro: tres muertos (dos de ellos niños) y siete intoxicados por monóxido de carbono

Un niño de 10 años y una mujer de 75 han fallecido esta madrugada a consecuencia de un incendio en su casa en Castilblanco (Badajoz), después de que se propagara el fuego desde una estufa de leña por causas que están investigando. Estas trágicas muertes se suman a la de ayer, cuando otro menor de 9 años y origen camerunés murió en La Bañeza (León), tras inhalar gas en su casa por una mala combustión de la calefacción. El resto de su familia tuvo que ser trasladada al hospital, igual que ocurría esta madrugada en otro pueblo de Badajoz. Afortunadamente sin víctimas mortales pero aquí un total de siete personas han sido trasladadas al Complejo Hospitalario de Badajoz, tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo en un cortijo ubicado en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

El suceso ha sido registrado sobre la 1:50 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada del punto de atención continuada de Oliva de la Frontera en la que se le solicitaba apoyo para la atención y traslado de los afectados.

Según ha precisado el Centro 112 de Extremadura, la intoxicación ha sido producto de la mala combustión de una chimenea, así como de la "deficiente" ventilación del cortijo.

Concretamente, han resultado heridas de carácter "menos grave" dos mujeres de 34 y 22 años, así como permanecen en estado leve cinco varones de 37, 25, 26, 22 y 30 años.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres unidades de soporte vital básico y una ambulancia convencional del Servicio Extremeño de Salud, el punto de atención continuada de Oliva de la Frontera, una unidad medicalizada de emergencias de Jerez de los Caballeros y patrullas de servicio de la Guardia Civil.

Para evitar consecuencias similares, los profesionales recomiendan que no uses la estufa, horno de gas o similares para calentar tu vivienda y evites el uso de aparatos de combustión sin ventilación.

-Nunca quemes combustible en ambientes interiores, excepto en cocinas.

-Nunca uses una parrilla de carbón en interiores, ni siquiera la chimenea.

-Si usas brasero, sácalo del lugar donde estás y apágalo antes de acostarte

-Realiza mantenimiento a equipos de gas como estufas y calentador de agua por personal especializado

-No enciendas una chimenea o calentador de agua, que no tenga un tubo de escape al exterior para que no se acumule el monóxido de carbono.

-Renueva el mantenimiento anual a tu sistema de calefacción, calentador de agua y cualquier otro aparato que funcione con gas, petróleo o carbón, y mantén siempre las áreas ventiladas.

En las instalaciones de gas, hay que asegurarse de que todos los equipos de calefacción estén instalados correctamente y realizar las revisiones periódicas por parte de un profesional cualificado. Cuando los aparatos estén en funcionamiento, es importante verificar que la llama que emiten sea del color adecuado -cuanto más azul sea ésta, más perfecta es la combustión-.

Todos los aparatos deben encontrarse en lugares correctamente ventilados y no hay que taponar nunca las rejillas y respiraderos de las distintas estancias de la casa, algo que se hace con frecuencia, por ejemplo los días que hay mucho viento, lo que propicia la falta de oxígeno necesario para una correcta combustión.

En todos los casos, se recuerda la importancia de extremar la vigilancia de cortinas, faldillas, ropa de cama y cualquier otro elemento que sea susceptible de arder al contacto con la llama o los rescoldos del combustible vegetal, pues puede dar origen a un incendio o a la aparición de humo que provoque también la intoxicación.

Es peligroso utilizar equipos portátiles, como hornillos, barbacoas, etc., que queman combustible dentro de espacios cerrados. Se deben revisar, además, las chimeneas y los conductos de ventilación antes de comenzar la temporada de frío y después de los episodios de nevadas.

Puesto que el monóxido de carbono es prácticamente imperceptible por los sentidos, la única manera de detectar el comienzo de una intoxicación por este gas es precisamente a través de los síntomas que se presentan en las personas, de ahí que sea recomendable contactar con el servicio de emergencias 1-1-2 con la mayor rapidez. Entre estos síntomas, pueden citarse la aparición súbita de dolor de cabeza de intensidad progresiva, mareos, desorientación, náuseas, dolor general e incluso desvanecimientos.