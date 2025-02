La Fiscalía pide el archivo de la querella contra Sánchez y el director de la OMS por la gestión de la covid

La Fiscalía del Tribunal Supremo insta a no admitir a trámite y a que se archiven las actuaciones de la querella presentada por la Asociación Liberum el pasado 27 de enero contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Salvador Illa, exministro de Sanidad; Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS; Anthony Stephen Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (Niaid), y Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, por su actuación durante la pandemia de coronavirus.

La Fiscalía considera que no queda “debidamente acreditada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados”. Así, considera que reproduce hechos denunciados anteriormente por la Asociación Liberum, aunque “ampliando su contenido con nueva documentación e información”. En este sentido, hay que recordar que la Asociación incluyó en la querella que presentó en enero datos incluidos en el informe “After action review of the covid-19 pandemic: The lesson learned and a path forward”, elaborado por el subcomité sobre la pandemia del coronavirus de la Cámara de Representantes de EE UU y presentado el 4 de diciembre de 2024, que “corrobora los hechos más significativos de la querella”, según considera la Fiscalía en un informe dado a conocer el pasado día 21.

Tras esta resolución, la Asociación Liberum ha presentado alegaciones contra ella. En este sentido, considera “contradictorio e incongruente” que el informe del Ministerio Fiscal reconozca la existencia “de un nuevo dato”, algo que califica de “reduccionista”, ya que el texto de la Cámara de Representantes de EE UU tiene más 500 páginas, y que a la vez inste al archivo de la querella “al no aportarse dato novedoso”. La Asociación afirma que el documento estadounidense “investigó exhaustivamente” las circunstancias relacionadas con el origen de la pandemia de covid, así como “las medidas preventivas impuestas sin base científica con resultados trágicos”.

El informe de la Cámara de Representantes “ha acreditado que los organismos internacionales y nacionales responsables de la salvaguardia de la Salud Pública tardaron en ejecutar las actuaciones correctas o más eficaces para frenar los contagios” y, además, “se aplicaron protocolos sanitarios o tratamientos médicos inadecuados, contraproducentes o hasta mortales”, afirma.

Liberum ha presentado la querella contra los responsables nacionales e internacionales con el objetivo de que “se inicie un proceso de esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades por uno de los crímenes más horrendos que toda la Humanidad haya padecido”, señala en las alegaciones.

Además, insiste en que “no se debe descartar de plano la comisión delictiva, siendo prematuro el archivo de nuestra querella, sin haberse practicado las oportunas diligencias de investigación”.

Finalmente, destaca que “si existe alguna duda acerca de que los hechos sean o no constitutivos de delito se debe acordar su admisión y proceder a la investigación, ya que entendemos que hay elementos para fundamentar en la querella la existencia de indicios de criminalidad”, por lo que solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que la admita a trámite.