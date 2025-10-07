Fraude alimentario: desarticulan una red que falsificaba fechas de caducidad de alimentos en toda España

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas e investigado a otras 29 en el marco de la macrooperación OPSON XIV, una actuación a gran escala contra el fraude alimentario y la falsificación de productos con denominación de origen.

Durante la operación se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un millón y medio de litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas, retirando del mercado alimentos y bebidas valorados en más de 95 millones de euros. Entre los productos intervenidos figuran bebidas alcohólicas, cereales, grano, frutas, hortalizas, productos cárnicos, pescados, mariscos, productos lácteos, azúcar o aditivos.

Se han realizado 2.091 inspecciones y registros en almacenes, centros de distribución, medios de transporte, puertos y aeropuertos en toda España, detectándose 1.219 infracciones administrativas.

Entra las prácticas delictivas detectadas destacan la reintroducción en el mercado de alimentos caducados mediante la manipulación de fechas y etiquetas falsas, la falsificación de productos con denominación de origen, como plátanos de Canarias, aceite de oliva y vino, y la venta de productos sin trazabilidad y en mal estado.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la intervención de 25 toneladas de productos del mar en mal estado en Tenerife; 1.167 toneladas de productos congelados caducados en Vigo; la venta de 2.000 toneladas de bananas procedentes de Madeira como si fueran plátanos canarios en Alicante; el uso de alimentos caducados, incluso descontaminados con lejía, en una industria cárnica de Mallorca; y la venta de moluscos no aptos para el consumo en Huelva.

La operación OPSON XIV ha sido llevada a cabo por los cuerpos policiales de 31 países, que han emitido 101 órdenes de detención. Además, 631 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular 13 organizaciones criminales.