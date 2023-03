«Es fundamental que el que sufre una adicción quiera superarla»

El ex futbolista Julio Alberto Moreno, que jugó en el Atlético de Madrid y en el FC Barcelona y fue internacional con la selección española, se enfrentó a un problema de adicciones en el pasado. Ahora, ha decidido usar su experiencia personal para ayudar a los demás a través de la Fundación Relife. Respaldado por Marta Segú, la directora de la Fundación FC Barcelona, presentó hace días en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou su gran proyecto «para recuperar vidas», y llegar a quienes están atravesando una situación de adicción y han decidido pedir ayuda para salir de ella.

Según señala Julio Alberto a LA RAZÓN, Relife se va a apoyar en varias líneas de actuación. «Por medio de expertos haremos un análisis de cada caso para asesorarles y recomendarles cuál es la mejor clínica, pública o privada, para poder rehabilitarse». Además, la fundación se acercará y dará soporte al entorno de la persona que está sufriendo la adicción. «Muchas veces los amigos y los familiares no saben cómo encarar una situación y ellos son un núcleo vital para que la persona adicta pueda salir adelante», señala.

Por otra parte, también quieren llegar a todos los profesionales «que deban lidiar con las adicciones en algún momento, para formarles y que puedan tener una mejor respuesta. Hablamos de profesores, educadores, trabajadores sanitarios, policías, instituciones públicas y privadas y deportistas, entre otros». Pero, sin duda, uno de los puntos claves de su actuación será la educación: «Es algo fundamental para prevenir las adicciones y en lo que vamos a poner mucho esfuerzo, queremos ser el altavoz para concienciar a jóvenes y mayores de la importancia que tiene la prevención y hacerlo, además, de una forma adaptada a cada tramo de edad, porque no es lo mismo hablar con una persona de 10 años que con alguien de 18», subraya.

La línea de actuación de la nueva fundación es muy amplia, ya que incluye cualquier tipo de adicción. «Nos preocupan las adicciones a las drogas, pero también a las pantallas, al juego, a la pornografía. Hay datos preocupantes porque el consumo de drogas no es que se reduzca, es que va en aumento y surgen nuevas sustancias que los más jóvenes aprecian como menos peligrosas», indica el ex jugador.

275 millones de personas

Hoy en día, más de 275 millones de personas consumen droga en todo el mundo, con las consecuencias que conlleva. Por ejemplo, solo en 2021, 36 millones de personas sufrieron un trastorno grave por consumirlas.

Pero otra «creciente preocupación es el uso compulsivo de las pantallas, especialmente entre los jóvenes». Ello ha provocado que las tasas de ansiedad en estas edades se hayan incrementado un 70%, y que 4 de cada 5 jóvenes reconozcan que sus niveles de ansiedad aumentan por el mal uso de las redes sociales. «Nos preocupa también que la tasa de suicidios entre los jóvenes haya subido un 250%», añade.

Julio Alberto, que estuvo en Proyecto Hombre durante dos años, asegura que ante todas estas problemáticas «no puedo mirar para otro lado y quedarme sentado viendo lo que está pasando hoy en la calle. Necesitaba, desde hace tiempo, poder tener mi propia fundación para llevar a cabo una serie de ideas y una manera de educar diferente, basada en hábitos saludables y habilidades sociales». Reconoce que su experiencia como deportista de élite le ayudó a superar las adicciones gracias a que ya tenía interiorizados «el trabajo, la disciplina, los horarios, el compromiso... Las ganas de ganar que tenía cuando jugaba al futbol fueron las mismas que tuve para recuperar mi vida», confiesa.

Durante los últimos 20 años se ha formado «y he aprendido de la mano de los profesionales sobre cómo afectan las adicciones a las personas y sus conductas». De este modo, ha podido tener una visión más amplia de la problemática, y afrontar la situación «no solo desde el momento que una persona es adicta, sino desde mucho antes. Tenemos que anticiparnos desde la educación para que una persona joven pueda decir no con pleno conocimiento de las consecuencias que tendría decir sí». Una vez que la persona ya ha caído en una adicción, es fundamental «poder comprender lo que está atravesando» y tener claro que «hay formas muy diversas de afrontar el problema».

El ex jugador internacional tiene clara la importancia de pedir ayuda a tiempo, aunque sabe que a veces para alguien que pasa por una adicción esto no es sencillo. «A estas personas les diría que no lo duden ni un segundo», pero reconoce que «hay un componente de vergüenza que pueden sentir a la hora de pedir ayuda a su familia, a sus amigos, a un experto». Además, por otra parte, está el problema «de la estigmatización de quien sufre una adicción, y que es otro freno muy importante». Por eso, recalca que «es necesario que la persona que sufre una adicción esté convencida de que quiere superarla, pero como sociedad también debemos facilitar ese camino, ayudarles, darles la mano para que completen el proceso y, si recaen, no abandonarlos», asevera.

El apoyo de los "Life Angels"

La Fundación Relife pone en marcha varias vías para poder obtener información. La más novedosa son los denominados «Life Angels», un término que engloba a a todas aquellas personas, marcas, organizaciones y empresas que hacen una donación para prevenir las adicciones y ayudar a salir de ellas. Los miembros de este selecto círculo de personas participarán en una reunión anual para intercambiar ideas y pensamientos y crear una comunidad. Asimismo, a través de nuevas acciones, eventos mediáticos y productos creados por Relife, la organización conseguirá recaudación para ayudar a recuperar el mayor número posible de vidas.