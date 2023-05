El futuro de la pandemia: olas más frecuentes y menos mortales

"Tres años después del comienzo de la pandemia, el SARS-CoV-2 no muestra signos de establecerse en un patrón estacional de propagación, como lo ha hecho la influenza". Así responde un artículo publicado esta semana en la revista científica Nature al aumento de las infecciones de covid que se ha producido a escala mundial en las últimas semanas (también en España).

Los científicos señalan que la nueva normalidad será la era de las 'olas pequeñas', que contrasta con los picos explosivos que nos han acompañado en los casi tres primeros años de crisis sanitaria. Ya no habrá hospitales llenos, pero las olas si serán frecuentes, caracterizadas por niveles relativamente altos de infecciones- en su mayoría leves- y provocadas por "la incesante aparición de nuevas variantes"-.

El último linaje en aparecer, el XBB.1.16, se ha propagado incluso con mayor velocidad de lo que lo hizo Ómicron, y ya ha sido identificado en 22 países hasta la fecha. Sin embargo, no ha traido un aumento de las hospitalizaciones y las muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a XBB.1.16 como "variante de interés" el pasado 17 de abril. Estados Unidos y La India han sido los países en los que más rápido se ha extendido, pero en Europa la variante es menos frecuente y se está extendiendo más lentamente. La causa más probable es que el viejo continente vivió antes la expansión de la XBB.1.5 (mayoritaria en España desde principios de marzo de 2023), que no presenta muchas diferencias respecto a la nueva. "Si una variante nueva causará un aumento en las infecciones en un país en particular probablemente dependerá del tamaño y el momento de las oleadas anteriores del país, señala Tom Wenseleers, biólogo evolutivo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, en el citado artículo.

Respeto a si la covid se establecerá con un patrón estacional de propagación, como la gripe, los científicos indican que es poco probable. "Será una enfermedad respiratoria de circulación continua. Puede ser menos estacional que el resto de los patógenos a los que estamos acostumbrados", explica Trevor Bedford, biólogo evolutivo del Centro Oncológico Fred Hutchinson en Seattle, Washington (Estados Unidos). "Algunos países están experimentando aumentos repentinos de infecciones tres o cuatro veces al año, impulsados ​​en gran medida por el ritmo vertiginoso al que continúa cambiando el virus", añadee.

Mañana se debate si la covid sigue siendo o no una emergencia sanitaria

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre la Covid se reúne mañana, 4 de mayo, por decimoquinta vez, para asesorar al director General de la OMS sobre si la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional.

Hoy el organismo ha publicadoel nuevo Plan Estratégico Mundial de Preparación, Disponibilidad y Respuesta (SPRP) ante la covid para 2023-2025. Se trata del cuarto que presenta el organismo desde que comenzó la pandemia, y que sirve como guía para los países sobre cómo manejar la enfermedad durante los próximos dos años, "en la transición de una fase de emergencia a una respuesta sostenida a más largo plazo".

Según apunta la OMS, "aunque estamos en una posición mucho más sólida para enfrentar la pandemia de covid, el virus llegó para quedarse y los países deben manejarlo junto con otras enfermedades infecciosas".

A medida que la pandemia entra en su cuarto año, "la vigilancia ha disminuido drásticamente. Si bien los casos y las muertes informados semanalmente se encuentran en el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, millones continúan infectados o reinfectados con SARS-CoV-2 y miles de personas mueren cada semana", señalan.